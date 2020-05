Masken aus Kolumbien und die Frage der Rückgabe Die Maskenmacher Feature, 56 min Von Étienne Roeder

"Mama Uiakai", die Sonnen-Maske aus Noavacha in Kolumbien. (Ethnologisches Museum Berlin)

Am Anfang steht ein fast beiläufiger Satz: "Geh mal in Berlin zu Manuela Fischer ins Museum und frag, was man tun kann." Fabio Silva Vallejo, Professor in Kolumbien, sagt ihn zum Autor, der bei ihm studiert hat. Manuela Fischer kümmert sich als Kustodin in Berlin um eine riesige Sammlung von Artefakten aus aller Welt. Sie zeigt dem Autor zwei rätselhafte Holzmasken aus Kolumbien. Ist es Zeit, sie zurückzugeben? Am Ende führt die folgenreiche Begegnung den Autor von Berlin wieder zurück nach Santa Marta in Kolumbien.

Der Autor zeigt Mamo Mauricio von den Kogi Fotos der Masken. Im Hintergrund die Übersetzerin. (Foto: Lioba Keuck)

(Lioba Keuck)

Ursendung

Die Maskenmacher - Feature in zwei Teilen



Teil 1: "Duginawi, Manuela und ich", Autorenproduktion 2019,

entstand im Rahmen des Åke Blomström-Preises, dem

europäischen Förderprojekt für junge Feature-Talente

Mit: Lisa Güldenhaupt

Technik: Martin Mitdank und der Autor



Teil 2: "MUNKWUAIMAKU" : Deutschlandfunk Kultur 2020



Von Étienne Roeder

Regie: der Autor

Mit: Linda Blümchen, Timo Weisschnur, Mirco Böttcher, André Holonics

Ton und Technik: Martin Eichberg

Produktion: Autorenproduktion 2019/Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 55'52

Étienne Roeder, geboren 1983 in Berlin, Publizist und Schauspieler. Er studierte Kulturanthropologie, Lateinamerikanistik und Kulturwissenschaften in Berlin und Kolumbien. Er übersetzt Poesie und Prosa aus dem Spanischen und Portugiesischen und ist Autor von Reportagen und Radiofeatures. Åke Blomström Award der EBU 2018. Zuletzt: "Queeres Leben auf dem Land – CSD in Falkensee" (Deutschlandfunk 2019).