Martina Gedeck erhält Ehrenwürdigung beim Bayerischen Filmpreis

Dienstag, 30. März 2021

Die Schauspielerin Martina Gedeck wird beim Bayerischen Filmpreis mit dem Ehrenpreis gewürdigt. "Martina Gedeck zeigt in ihren Rollen eine faszinierende Wandelbarkeit. Sie ist für mich die deutsche Meryl Streep", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder laut Mitteilung über die 59 Jahre alte Wahl-Berlinerin. Gedeck betreibe ihren Beruf mit großer Leidenschaft und habe eine Bekanntheit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus erreicht. Die Auszeichnung soll der Schauspielerin am 28. April im Rahmen einer Fernsehsendung überreicht werden. Der undotierte Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten wird seit 1979 verliehen. Geehrt wurden bisher unter anderen Wim Wenders, Hannelore Elsner oder Bruno Ganz.

Nach dem Abgang vom Klaus Dörr als Intendant der Berliner Volksbühne übernimmt ein Frauen-Duo vorübergehend die Spitze des Theaters. Die Dramaturgin Sabine Zielke sowie Gabriele Gornowicz, Geschäftsführerin bis 2014, bilden die Leitung des Interims-Direktoriums, wie die Senatskulturverwaltung am Montag mitteilte. Damit könnten der Spielplan und die künstlerische Arbeit gesichert werden. Zum Interims-Direktorium gehören außerdem Thomas Walter (Geschäftsführer von 2014-18), Klaus Michael Aust (Chefdisponent), Stefan Pelz (Technischer Direktor), Schauspieldirektor Thorleifur Örn Arnarsson, ein Mitglied des Ensembles sowie ein Mitglied des Personalrates. In der kommenden Spielzeit wird der Dramatiker und Regisseur René Polesch neuer Intendant der Volksbühne. Dörr hatte nach Vorwürfen von mehreren Frauen Mitte März seinen Posten abgegeben. Für die gegen ihn erhobenen Vorwürfe übernehme er die komplette Verantwortung, hatte Dörr erklärt.

Der mit 10.000 Euro dotierte Arnold-Bode-Preis 2021 geht an das kubanische Künstlerkollektiv Instar und die Künstlerin Tania Brugera. Die Auszeichnung würdige deren Einsatz "mit künstlerischen und diskursiven Mitteln für demokratische Transformationsprozesse" auf Kuba, teilte die Kasseler Kulturdezernentin mit. Die Installations- und Performancekünstlerin Brugera (52) zeigte etwa Werke im Centre Pompidou in Paris, in der Tate Modern in London oder bei der Documenta in Kassel. In Havanna gründete sie 2015 mit anderen das Kollektiv Instar. Die Abkürzung steht für "Hannah Arendt Institut für Artivismus" ("Instituto de Artivismo Hannah Ahrendt"). Die Auszeichnung der Stadt Kassel würdigt Kunst der Gegenwart und ist nach dem Gründer der Weltkunstausstellung documenta, Arnold Bode, benannt.