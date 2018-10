Kulturnachrichten

Sonntag, 21. Oktober 2018

Martin Brandlmayr erhält Karl-Sczuka-Preis Auszeichnung erfolgt für Hörstück "Vive les fantômes" Der österreichische Musiker und Komponist Martin Brandlmayr ist mit dem diesjährigen Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde der 46-Jährige für sein Hörstück "Vive les fantômes". Dieses war im Juni erstmals gesendet worden und beim Radiosender SWR2 zu hören. Brandlmayr spiele darin mit seiner eigenen künstlerischen Biografie, teilte die Jury zur Preisverleihung in Donaueschingen mit. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für akustische Kunst.

Hildegard-von-Bingen-Preis an Anja Reschke "Für einen standhaften, professionellen und aussagekräftigen Journalismus" Die Journalistin und TV-Moderatorin Anja Reschke hat den Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik 2018 erhalten. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr in Mainz verliehen. Zur Begründung führte das Preis-Kuratorium aus, Reschke stehe "für einen standhaften, professionellen und aussagekräftigen Journalismus". Die Moderatorin der Fernsehmagazine "Panorama" und "Zapp" schaue genau hin und erkläre klarsichtig, tolerant und weltoffen die politische Landschaft. Dies sei "in Tagen, da eine freie Publizistik von einigen geschmäht wird, keine Kleinigkeit", so das Kuratorium. Reschke, Leiterin der Abteilung Innenpolitik des NDR, habe es verstanden, das Format des politischen Magazins weiter zu entwickeln.

Feier in Naumburg zur Übergabe der Unesco-Urkunde Naumburger Dom zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Hochmittelalters Die Aufnahme des Naumburger Doms in die Unesco-Welterbeliste wurde heute mit einem Bürgerfest und Festakt gefeiert. Anlass war die Übergabe der Anerkennungsurkunde der Unesco. Dazu wurden unter anderem die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erwartet. Im Juli hatte das Welterbekomitee den Dom als 44. Unesco-Welterbestätte in Deutschland ausgezeichnet. Der Naumburger Dom zählt zu den bedeutendsten Kathedralbauten des Hochmittelalters. Die spätromanisch-frühgotische Architektur ist bis heute weitgehend unverändert geblieben. Weltbekannt sind etwa die Stifterfiguren des sogenannten Naumburger Meisters im Westchor des Doms, darunter die Uta von Naumburg.

Google-Apps für Android sollen bis zu 40 Dollar kosten Google ist im Zuge der EU-Kartellstrafe zu neuem Lizenzmodell gezwungen Das im Zuge der EU-Kartellstrafe angekündigte neue Lizenzmodell von Google sieht einem Insider zufolge vor, dass die Hersteller von Android-Hardware bis zu 40 Dollar pro Gerät für die Apps des Internet-Riesen bezahlen müssen. Allerdings seien auch Rabatte vorgesehen. Abhängig sei die Höhe von der Größe des Geräts und des jeweiligen Landes. Google hatte angekündigt, dass die Gebühr ab dem 29. Oktober bei jedem neuen Smartphone oder Tablet-Modell, das im Europäischen Wirtschaftsraum mit dem Betriebssystem Android auf den Markt komme, greifen solle. Die EU-Kommission hatte Google im Juli zu einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro verdonnert. Sie warf dem US-Konzern vor, Smartphone-Herstellern unzulässige Vorschriften für die Verwendung seines Betriebssystems Android zu machen und etwa zu verlangen, bestimmte Google-Apps vorzuinstallieren.

Stiftung begrüßt Kompromiss bei Benin-Bronzen Bronzen sollen in Nigeria gezeigt werden Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat den Kompromiss im langjährigen Streit um die Benin-Bronzen begrüßt. "Es zeigt sich, wie wichtig das gemeinsame Gespräch ist, die Offenheit, aufeinander zuzugehen und lösungsorientiert zu denken", erklärte Parzinger laut Homepage der Stiftung. Eine Gruppe von neun europäischen Museen hatte sich nach Gesprächen mit nigerianischen Partnern darauf verständigt, einige der in der Kolonialzeit geraubten Bronzen in einem künftigen Museum in der nigerianischen Stadt Benin-City auszustellen. Die Preußenstiftung, die auch umstrittene Stücke in ihrer Sammlung hat, unterstützt laut Parzinger das Projekt. Die Benin-Bronzen, wichtige Kunstwerke aus dem heutigen Nigeria, waren in der Kolonialzeit von den Briten geraubt und später an Museen in aller Welt verkauft worden. Seit Jahren wird um eine mögliche Rückgabe an Nigeria gestritten.