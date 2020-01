Kulturnachrichten

Freitag, 3. Januar 2020

"Marriage Story" ist Golden Globe Favorit Fünf Wochen vor der Oscar-Verleihung wird an diesem Wochenende ein großes Staraufgebot bei den Golden Globes erwartet. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse gelten auch als Barometer für die Oscar-Gala Anfang Februar.

Als Favorit geht das Beziehungsdrama "Marriage Story" mit sechs Nominierungen ins Rennen. Das Mafia-Epos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen. Auch der Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix und das Drama "Die zwei Päpste" mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins haben gute Gewinnchancen. Damit dominiert der Streaming-Riese Netflixmit seinen Produktionen "Marriage Story", "The Irishman" und "Die zwei Päpste".

Keine Bürgerbefragung wegen Opernsanierung In der Debatte um die milliardenschwere Sanierung der Stuttgarter Oper hält die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer nichts von einer Bürgerbefragung. Die Entscheidung über das mehrjährige Bauprojekt in der Innenstadt müssten letztlich die Politiker fällen, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich halte die Sanierung der Oper als Thema für eine Bürgerbefragung nicht für geeignet", sagte Bauer. Nach den Plänen von Stadt und Land könnten die Sanierung der Oper und der Bau eines Übergangsgebäudes mehr als eine Milliarde Euro kosten. Die Bauarbeiten sollen fünf Jahre bis sieben Jahre dauern und nicht vor 2025 beginnen.

Staatsoper in Prag wird nach drei Jahren wiedereröffnet Nach knapp dreijähriger Renovierung wird die Staatsoper in Prag an diesem Sonntag wiedereröffnet. Zu einem Galakonzert am Abend werden der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, Ungarns Regierungschef Viktor Orban und zahlreiche geladene Gäste aus Kultur und Gesellschaft erwartet. Die tschechische Regisseurin Alice Nellis und der deutsche Dirigent Karl-Heinz Steffens führen mit ausgewählten Opernarien durch die wechselvolle Geschichte des Hauses. Zu hören sein werden unter anderem Passagen aus Richard Wagners "Tannhäuser", Leos Janaceks "Jenufa" und Hans Krasas "Verlobung im Traum". Die Aufführung wird auf eine Videoleinwand im Freien übertragen. Die Generalsanierung des Hauses kostete umgerechnet knapp 51 Millionen Euro - ursprünglich waren rund 36 Millionen Euro veranschlagt worden.

Germanist Hansgerd Schulte gestorben Der Germanist und ehemlige DAAD-Präsident Hansgerd Schulte ist tot. Das bestätigte die Familie Deutschlandfunk Kultur. Schulte hatte den deutsch-französischen akademischen Austausch maßgeblich geprägt. 1932 in Simmern geboren, machte er Abitur in beiden Ländern und studierte in Freiburg und Paris Germansitik Germanistik und Romanistik. 1963 wurde er als Leiter an die neu eingerichtete Außenstelle des DAAD berufen. Ab 1969 lehrte Hansgerd Schulte als Professor an der Sorbonne. Dort richtete er den deutsch-französischen Studiengang in Literatur und Landeskunde ein, die Études Franco-Allemandes, die auch von vielen deutschen Studierenden besucht wurden. Sein Forschungsschwerpunkt war die moderne und die zeitgenössische deutsche Literatur.

Panikattacke im Vatikanischen Museeum Weil ein Stück Marmor von der Decke gefallen ist, hat eine Touristin in den Vatikanischen Museen in Rom eine Panikattacke bekommen. Die Frau aus den USA habe den Terroranschlag vom 11. September 2001 auf die Twin Towers in New York überlebt und habe deshalb einen Schock erlitten, berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Der Marmor habe sich im Eingang des Museens gelöst. Niemand sei verletzt worden. Die Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle gehören zu den meistbesuchten der Welt.

Kunstmäzen plant Cobra-Museum in Antwerpen Der flämische Kunstmäzen und Unternehmer Fernand Huts plant ein Museum für Werke der Künstlerbewegung Cobra in seiner Heimatstadt Antwerpen. Grundlage der vollständig neuen Dauerschau solle seine eigene Sammlung mit Bildern von Karel Appel, Pierre Alechinsky, Corneille, Asger Jorn, Christian Dotremont und anderen Cobra-Mitgliedern sein, berichtete die Zeitung "De Morgen". Die Pläne sollten 2020 realisiert werden. Cobra ist eine Avantgarde-Kunstbewegung aus den Jahren 1948 bis 1951. Ihr gehörten Künstler aus Dänemark, Belgien und den Niederlanden an.

Justizministerin distanziert sich von Punk-Liedtexten Sachsens Justizministerin Katja Meier hat sich von einem gewaltverherrlichenden Liedtext ihrer ehemaligen Punkband distanziert. "Ich habe immer gesagt, nicht alle Texte, zu denen ich mit 16 Jahren Bass gespielt habe, teile ich über 20 Jahre später inhaltlich", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. So heißt es in einem Lied der Punkband Harlekins, in der Meier in den 1990er Jahren Bass spielte: "Advent, Advent - ein Bulle brennt, erst eins, dann zwei, dann drei." Die AfD hatte Meier mit Blick auf den Angriff auf einen Polizisten in Leipzig während der Silvesternacht für ihre Punk-Vergangenheit kritisiert und der Ministerin vorgeworfen, früher Gewalt befürwortet zu haben. Die Justizministerin hatte während des Wahlkampfes kein Geheimnis daraus gemacht, in einer Zwickauer Punkband Bass gespielt zu haben. Die Texte hat sie nach eigenen Angaben weder geschrieben noch gesungen.

Neues Museum von Plattner-Stiftung soll 2021 öffnen In der zweiten Januarwoche 2020 beginnen die Umbauarbeiten am ehemaligen Terrassenrestaurant "Minsk". Das verfallene Potsdamer Restaurant aus DDR-Zeiten soll im Herbst 2021 als Museum für zeitgenössische Kunst wieder öffnen. Das Ziel sei ein weiterer "kultureller Hotspot" in Potsdam, in dem Werke von Gegengenwarts-Künstlern präsentiert werden, deren Schaffen unter anderem bis in die DDR zurückreiche, teilte die Stiftung des SAP-Mitgründers Hasso Plattner mit. Zugleich sei auch wieder ein Café mit Terrassenbetrieb geplant. Zunächst müssten Schadstoffe wie asbesthaltiges Material beseitigt und die Flächen entkernt werden, erklärte die Stiftung. Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hatte im vergangenen Jahr grünes Licht für das Museum gegeben. Das zweistöckige Terrassenrestaurant mit Flachdach war zu DDR-Zeiten sehr beliebt. Lange Zeit war geplant, das Gebäude abzureißen.

Jüdische Akademie in Frankfurt genehmigt In Frankfurt entsteht voraussichtlich ab dem Spätsommer eine Jüdische Akademie. Wie der Zentralrat der Juden in Deutschland mitteilte, erteilte die Stadt nun die nötige Baugenehmigung. Sie wird zu dem Projekt drei Millionen Euro beisteuern. Ebenso viel wie das Land Hessen. Der Bundestag soll sieben Millionen Euro Zuschuss bewilligt haben. Nach Angaben des Frankfurter Gemeindevorsitzenden Schnabel soll die Jüdische Akademie den Diskurs über jüdisches Leben und jüdische Kultur in die Bevölkerung hineintragen. Ihr Seminar-, Konferenz-, Vortrags- und Fortbildungsangebot richte sich gleichermaßen an Juden und Nichtjuden.

Scheiben an Leipziger Thomaskirche eingeworfen Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht mit Pflastersteinen mehr als 20 Scheiben der Leipziger Thomaskirche und des angrenzenden Thomashauses eingeworfen. Beschädigt seien auch mindestens vier wertvolle Buntglasfenster aus dem 19. Jahrhundert über dem Mendelssohn-Portal an der Westseite der Kirche, teilte die evangelische Gemeinde in Leipzig mit. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden. Das Thomashaus ist den Angaben zufolge stärker betroffen als die Kirche selbst. Dort wurde demnach unter anderem ein Jugendstilfenster aus dem frühen 20. Jahrhundert zerstört. Das evangelische Gotteshaus ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Leipziger Innenstadt. Die Kirche ist Heimstätte des weltberühmten Thomanerchors. 1723 stand dem Chor für 27 Jahre der Barockkomponist Johann Sebastian Bach als Kantor vor.

Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler wird digital Das renommierte "Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler" von Georg Dehio wird mit Mitteln aus dem Bundeskulturetat digital aufbereitet und erweitert, teilte

Kulturstaatsministerin Grütters mit. Das 22-bändige Referenzwerk zum baukulturellen Erbe in Deutschland umfasst rund 24.000 Seiten mit etwa 100.000 beschriebenen Bauwerken und ihren 200.000 Ausstattungsstücken. Es soll nun in eine für die Forschung und die Öffentlichkeit attraktive Online-Plattform überführt und um mindestens 150.000 Fotos ergänzt werden. Das Handbuch gilt seit über 100 Jahren als das einschlägige Referenzwerk für die Beschäftigung mit Baudenkmälern und ihrer Ausstattung in Deutschland.