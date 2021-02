Mark Honigsbaum: "Das Jahrhundert der Pandemien"

Ein haltloser Gigolo muss mitten im Lockdown in Nigeria Verantwortung für ein Baby übernehmen, um das sich zwei Frauen streiten. Oyinkan Braithwaite bürstet in "Das Baby ist meins" Geschlechterbilder gegen den Strich. Ein blitzgescheiter Roman. Mehr

In seinem Sachbuch „Krisen der Demokratie“ schaut sich der Politologe Adam Przeworski historische Zusammenbrüche von Demokratien an und stellt die alte Frage: Was können wir überhaupt aus der Geschichte lernen?Mehr