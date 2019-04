Maria de Alvears „Magna Mater“ musica arcaia

Vorgestellt Hubert Steins

Für Maria de Alveart ist die Existenz des Menschen ein musikalisches Thema. (Maria de Alvear / Philip Lethen)

Maria de Alvear hat eine große Affinität zu spirituellen Praktiken: „Alle Musik ist religiös!“ Ihre dramatisch-theatralischen Werke haben oft selbst rituellen Charakter, die spanisch-deutsche Komponistin feiert die Menschheitsgeschichte als Wunder.

Seit jeher arbeitet sich die 1960 in Madrid geborene Maria de Alvear an der Conditio Humana ab. In ihren Werken und Performances thematisiert die ehemalige Kagel-Schülerin die Gebundenheit des Menschen an Liebe, Lust und Sexualität.

Emotionalität und Magie

Oft spielen in ihren Arbeiten anthropologische und kulturhistorische Phänomene eine zentrale Rolle. De Alvear, die eine Zeitlang unter indigenen Völkern lebte, beschäftigt sich leidenschaftlich mit Paläontologie, Archäologie und Linguistik.

Im März 2013 wurde ihr Ensemblestück "Magna Mater" als Auftragswerk für die "Semana de la Música Religiosa de Cuenca" in einer profanierten spanischen Kirche uraufgeführt. Im Untertitel nennt sie das opulente Stück "Un cuento sobre la temporalidad" (Eine Erzählung über die Zeitlichkeit). Musikalisch setzt de Alvear in dieser dreiviertelstündigen Allegorie auf statische Klangfülle, was den obsessiven Charakter ihrer Kunst unterstreicht.