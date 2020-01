Kulturnachrichten

Sonntag, 19. Januar 2020

Maren Kroymann mit Zuckmayer-Medaille geehrt Die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Maren Kroymann ist in Mainz mit der Carl-Zuckmayer-Medaille 2020 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Sie erhalte die Ehrung für ihre Verdienste um die deutsche Sprache und das künstlerische Wort, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Staatstheater. Kroymann jongliere in einer scheinbar großen Leichtigkeit mit der deutschen Sprache so, dass wir manchmal erst lachten und dann verstünden, dass es vielleicht auch zum Weinen wäre, sagte Dreyer. Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird seit 1979 jährlich für besondere Verdienste um die deutsche Sprache vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Schauspieler Katharina Thalbach und Bruno Ganz, die Regisseure Edgar Reitz und Volker Schlöndorff, die Schriftsteller Mirjam Pressler und Uwe Timm sowie der Rockmusiker Udo Lindenberg. 2019 wurde der österreichische Schriftsteller Robert Menasse geehrt.

Rassismus-Vorwürfe: "Simpsons"- Sprecher hört auf Mehr als zwei Jahre nach Rassismus-Vorwürfen gegen die beliebte Zeichentrickserie "Die Simpsons" zieht sich der für seinen übertriebenen Akzent kritisierte Sprecher des indischen Ladenbesitzers Apu zurück. Er werde seine Stimme nicht weiter der Figur von Apu Nahasapeemapetilon leihen, sagte der Schauspieler Hank Azaria. Die Autoren der Serie müssten noch entscheiden, wie es mit der Figur weitergehe. Azaria sah sich scharfer Kritik von Zuschauern ausgesetzt, die insbesondere Anstoß am markanten Akzent des weißen Schauspielers und Sprechers für die Rolle nahmen. Sie warfen den Autoren der Serie zudem vor, mit der Figur allzu viele indische Stereotype zu bedienen. Ende 2017 beschäftigte sich eine viel beachtete Dokumentation des indischstämmigen Komikers Hari Kondabolu mit der Simpsons-Figur Apu.

Denis Scheck: Gegen Political Correctness in Literatur Political Correctness kann nach Ansicht des Kritikers Denis Scheck in der Literatur "barbarisch" sein. Es störe ihn, wenn Begriffe wie "Neger" oder "Zigeuner" aus Kinderbuch-Klassikern von Autoren wie Astrid Lindgren oder Otfried Preußler verbannt werden. Die kritisierten Wörter seien Bezeichnungen, "die nur Tölpel heute noch verwenden, die keinerlei sprachliche Sensitivität besitzen" - aber eben auch Begriffe, "die in vergangenen Zeiten alltäglich waren". Er halte auch nichts davon, Autoren nach ihrer politischen Einstellung zu bewerten, sagte Scheck der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". Er forderte: "Dass wir aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken, dass wir die Graustufen wahrnehmen. Dass wir realisieren, dass man ein glühender Nazi und ein guter Künstler sein kann. Dass man Antisemit sein kann wie der späte Theodor Fontane und gleichzeitig mit dem "Stechlin" Weltliteratur schreiben kann."