Kulturnachrichten

Mittwoch, 22. April 2020

Marcel Lepper neuer Direktor des Goethe-Schiller-Archivs Der bisherige Leiter des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste, Marcel Lepper, wird am 1. Juli neuer Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs der Klassik Stiftung Weimar. Das teilte der Stiftungsrat mit. Der 1977 geborene Lepper folgt auf Bernhard Fischer, der nach 13 Dienstjahren an der Spitze des ältesten Literaturarchivs Deutschlands Ende Mai in den Ruhestand geht. Das 1885 gegründete Goethe- und Schiller-Archiv ist das älteste seiner Art und verwahrt mehr als 150 Nachlässe von Schriftstellern, Denkern, Komponisten und anderen Persönlichkeiten.

Musikrat bekräftigt Kritik an Bundeskulturpolitik TAKE O-TON MERTENS



Der Deutsche Musikrat hat seine Kritik an den staatlichen Hilfsprogrammen für Selbstständige bekräftigt. Geschäftsführer Christian Höppner sagte im Deutschlandfunk Kultur: Die Hilfe für diese Künstler sei unzureichend. Als Kleinstunternehmer rutschten sie nun in Hartz-IV.

Berliner Museen können vom 4. Mai wieder öffnen Die Museen in Berlin mit der berühmten Museumsinsel können schon vom 4. Mai an wieder öffnen. Das beschloss der Senat. Auch der Leihverkehr in Bibliotheken soll dann wieder ermöglicht werden, wie Kultursenator Klaus Lederer ankündigte. Die Theater der Stadt bleiben bis zum 31. Juli geschlossen und beenden damit die Saison. Zunächst war der 11. Mai für erste Öffnungen der Museen im Gespräch. Die gut 170 staatlichen, städtischen und privaten Museen Berlins sind seit Mitte März geschlossen. Allein zu den Staatlichen Museen zählen 13 Sammlungen in 19 Häusern. Die als Weltkulturerbe ausgewiesene Museumsinsel im Zentrum Berlins besuchten zuletzt jährlich gut drei Millionen Menschen.

Börsenblatt-Archiv ist komplett online Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel ist jetzt komplett online verfügbar. Nach Angaben des sächsischen Wissenschaftsministerium hat die Landesbibliothek Dresden mehr als 100 Jahrgänge mit mehr als einer Millionen Seiten digitalisiert. Alle Ausgaben von 1834 bis 1945 sind demnach nun frei verfügbar und stehen Wissenschaft und Forschung uneingeschränkt zur Verfügung. Als eine der ältesten deutschsprachigen Fachzeitschriften spiegelt das Börsenblatt 186 Jahre Druck-, Verlags- und Buchgeschichte wieder.