Kulturnachrichten

Dienstag, 6. November 2018

Mannheimer Kunsthallen-Chefin wechselt nach Weimar Ulrike Lorenz soll Leiterin der zweitgrößten Kulturstiftung Deutschlands werden Die Mannheimer Kunsthallen-Chefin Ulrike Lorenz wird aller Voraussicht nach im kommenden Jahr als erste Frau an die Spitze der Klassik Stiftung Weimar wechseln. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) werde sie morgen als einzige Kandidatin dem Stiftungsrat vorschlagen, sagte eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt. Der Mannheimer Gemeinderat hatte den Vertrag von Lorenz erst im Frühjahr für weitere fünf Jahre verlängert. Die gebürtige Thüringerin würde im Falle eines Zuschlags im Sommer 2019 die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Hellmut Seemann antreten. Seine Amtszeit läuft noch bis Ende Juli 2019. Die Stiftung gilt als zweitgrößte Kulturstiftung - nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Lorenz selbst dementierte den Wechsel nicht, verwies aber auf die noch ausstehende Entscheidung. Die Klassik Stiftung Weimar umfasst mehr als 20 Museen, Schlösser, historische Häuser und Parks sowie Sammlungen der Literatur und Kunst.

Grütters für Einheitsdenkmal in Leipzig Kulturstaatsministerin ruft ruft Bürger auf, sich dafür einzusetzen Die Stadt Leipzig soll ein Freiheits- und Einheitsdenkmal bekommen – das meint zumindest Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sie sagte heute in Leipzig, sie finde es bedauerlich, dass ausgerechnet in der Stadt, in der die Macht von SED und Stasi durch ein friedlich aufbegehrendes Volk gebrochen wurde, immer noch nicht angemessen an dieses herausragende Ereignis erinnert werde. Die Bürger sollten sich mit Beharrlichkeit, Einfallsreichtum und Kreativität dafür einsetzen, dass auch die "Heldenstadt von 1989" endlich ihr Denkmal bekomme. Vor vier Jahren war ein Denkmals-Entwurf mit 70.000 bunten Würfeln nach jahrelangem Streit auf Eis gelegt worden. Seither wurde immer wieder überlegt, wie ein neuer Anlauf für ein Denkmal unternommen werden könnte.

Schäuble erhält Heinz-Galinski-Preis Auszeichnung für Verdienste in der deutsch-jüdischen Verständigung Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird mit dem Heinz-Galinski-Preis der Berliner Jüdischen Gemeinde und der Heinz-Galinski-Stiftung geehrt. Der Preis wird Schäuble bei einem Festakt am 26. November in Berlin überreicht, wie die Gemeinde in Berlin ankündigte. Die Laudatio auf den CDU-Politiker hält die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Mit der Auszeichnung werden besondere Verdienste in der deutsch-jüdischen Verständigung und besonderes Engagement bei der Förderung von Toleranz, Bildung und des Völkerverständigungsgedankens gewürdigt. Der Heinz-Galinski-Preis wird jährlich in Erinnerung an den langjährigen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Berlin und des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski (1912-1992), vergeben.

Streit wegen abgesagter Lesung Margarete Stokowski will nicht in Buchhandlung Lehmkuhl auftreten Die Autorin Margarete Stokowski hat eine Lesung in einer Münchner Buchhandlung abgesagt, da diese rechte Literatur verkauft. Damit normalisiere man rechtes Denken nicht nur, man verhelfe den Autoren und Publizisten auch zu Einnahmen, schrieb sie in einer Stellungnahme. Der Geschäftsführer des Buchladens verteidigte sich: "Wer sich gegen Rechts engagiert, sollte wissen, was Rechte denken und lesen, wie sie argumentieren", schrieb er auf der Web-Präsenz seiner Buchhandlung und auf Facebook. Weiterhin warf er ihr vor, die Auseinandersetzung zu vermeiden und es zu bevorzugen, "lieber in ihrer eigenen Echokammer zu verbleiben". Dagegen wehrte sich die Autorin: Es gehe ihr nicht darum, nicht mit anderen Haltungen konfrontiert zu werden, sondern darum, "nicht mit einem Veranstalter zusammenzuarbeiten der meines Erachtens einen falschen Umgang mit rechten und rechtsextremen Werken hat".