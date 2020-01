Manga "Golden Kamuy" Wie die japanischen Ureinwohner leben

Björn Eichstädt im Gespräch mit Shanli Anwar

Unterhaltsam und lehrreich: das Manga "Golden Kamuy". (manga cult / Satoru Noda)

Das Manga "Golden Kamuy" schildert die Kultur und Lebensgewohnheiten der Ureinwohner Hokkaidos. Ein lehrreiches Manga, meint Japan-Experte Björn Eichstädt. Der Leser werde aber auch gut unterhalten.

Selbst Japaner wissen nur wenig über die Ureinwohner der Insel Hokkaido, die Ainu: Gerade einmal etwa 25.000 von ihnen leben noch. Ihre Sprache gilt als ausgestorben. Das Manga "Golden Kamuy" erzählt von der Kultur und den Lebensgewohnheiten der Ureinwohner – und wurde dafür mit Preisen ausgezeichnet. Auf Deutsch erscheint nun der dritte Band. "Das ist ein sehr lehrreicher Manga", meint Japan-Experte Björn Eichstädt. "Man wird aber auch gut unterhalten."

"Golden Kamuy" handelt von dem japanischen Veteranen Sugimoto Saichi, der im Russisch-Japanischen Krieg gekämpft hat, in dem um die Vorherrschaft auf der nördlichsten japanischen Insel Hokkaido gerungen wurde. Nach dem Krieg mittellos, versucht Sugimoto Saichi sich in Hokkaido als Goldschürfer. Dabei erfährt er von einem legendären Goldschatz, der sich einst in den Händen der Ainu befand, der Ureinwohner Hokkaidos. Er beschließt, sich auf die Suche nach dem Schatz zu machen.

Der japanische Soldat Sugimoto Saichi versucht, als Goldschürfer Geld zu verdienen. (manga cult / Satoru Noda)

Die vordergründige Story von der Schatzsuche sei "eigentlich relativ trivial", meint Eichstädt. Spannend sei es dagegen, mehr von den Ainu zu erfahren. Das im Manga vermittelte Wissen basiere auf sehr genauer, wissenschaftlicher Recherche. "Das Manga geht sehr akribisch darein, die verschiedenen kulturellen Eigenheiten der Ureinwohner zu erforschen, deren Essgewohnheiten, deren Jagdgewohnheiten, und man lernt im Laufe des Mangas sehr, sehr viel, von dem ich vorher nicht wirklich etwas wusste."

Satoru Noda: "Golden Kamuy 3"

manga cult, Ludwigsburg 2020

197 Seiten, 10 Euro