Kulturnachrichten

Sonntag, 19. September 2021

Maler Ronald Paris in Rangsdorf gestorben Der Brandenburger Maler Ronald Paris ist im Alter von 88 Jahren in Rangsdorf gestorben. Das teilte seine Frau der Nachrichtenagentur dpa mit. Paris hatte sich vor allem mit Wandbildern einen Namen gemacht, etwa mit dem Epochenbild "Unser die Welt, trotz alledem" im Berliner Palast der Republik (1975/76) oder "Triumph des Todes, Triumph des Lebens" in den Uckermärkischen Bühnen Schwedt. 2013 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Brandenburger Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Zu seinem Werk gehörten auch Porträts von Wolf Biermann, Ernst Busch, Hanns Eisler oder Heiner Müller.

Russland verbietet neuen Verhoeven-Film Russland hat den neuen Film "Benedetta" des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven verboten. Das Kulturministerium verweigerte dem Film, der sich um eine lesbische Nonne dreht, die Vertriebserlaubnis. Das Werk verstoße gegen russische Gesetze zum Schutz von Gläubigen und ihrer Religionsausübung, schrieb die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass. Der Streifen enthalte eine Szene mit provokantem Inhalt und dürfe daher öffentlich nicht gezeigt werden. Kritiker werfen dem Kulturministerium in Moskau nun massive Eingriffe in die Kunstfreiheit sowie Zensur vor. Schon in früheren Filmen wie "Basic Instinct" und "Elle" brachte Verhoeven erotisch aufgeladene Bilder auf die Leinwand. Mit "Benedetta" war der inzwischen 83-Jährige in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes vertreten.

Europäischer Museums-Preis für Berliner Futurium Das Berliner Zukunftsmuseum Futurium ist mit dem Luigi-Micheletti-Preis der European Museum Academy ausgezeichnet worden. Das Futurium präsentiere "große zukünftige Herausforderungen auf eine verblüffende, ideologisch neutrale Weise", erklärte die Jury bei der Bekanntgabe der Preisträger am Samstagabend in Den Haag. "Jedes Land sollte sein eigenes Futurium haben." Die Akademie vergibt jährlich drei nicht dotierte Auszeichnungen für verschiedene Kategorien. Der DASA-Preis geht in diesem Jahr an das Nationalmuseum für rumänische Literatur in Bukarest. Der Art-Museum-Preis wurde an das Trapholt Museum für moderne Kunst, Kunsthandwerk und Design im dänischen Kolding vergeben.

Rheingau-Literatur-Preis geht an Judith Hermann Judith Hermann ist am Samstag mit dem Rheingau-Literatur-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Die Berlinerin erhielt den mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Rheingau Riesling dotierten Preis für ihren Roman "Daheim". Hermann sei "eine literarische Zauberkünstlerin", hatte die Jury im Juli ihre Entscheidung begründet. "In ihrer klaren und präzisen Prosa sind die unheimlichen Leerstellen des prägnant Gesagten immer auch Verheißungen, das Gefängnis der Realität hinter sich lassen zu können." Die 1970 in Berlin geborene Autorin wurde bereits mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter der Kleist-Preis und der Friedrich-Hölderlin-Preis. Der Rheingau-Literatur-Preis wird in diesem Jahr zum 28. Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Bodo Kirchhoff, Ursula Krechel und Sten Nadolny.