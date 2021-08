Männlichkeit Wann ist ein Mann ein Mann?

Echte Kerle haben Muskelberg - oder? (imago / Addictive Stock)

Echte Männer haben Tattoos, tragen Lederklamotten und laufen einen Marathon in unter vier Stunden. Soviel sollte klar sein.

Das ist natürlich großer Quatsch. Aber was ist denn dann männlich? Und ab wann ist Männlichkeit toxisch? Darüber spricht Vero Schreiegg in "Off the Record" mit dem Musikjournalisten Tobias Ruhland.

Peinliche Männlichkeitsrituale

Der ist nebenbei auch noch DJ auf Hochzeiten und erzählt, welche vermeintlich männlichen Aktionen er auf der Hochzeitstanzfläche nach Mitternacht besonders peinlich findet. Und er diskutiert über die Frage, ob sich schwule Männer eigentlich anders mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinandersetzen als Hetero-Männer.

Dazu gibt es natürlich den perfekten Soundtrack. Mal mit viel, mal mit wenig Testosteron.



