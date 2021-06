Mädchenkantorei am Freiburger Münster Liebe, Frieden und gute Musik

In der Mädchenkantorei am Freiburger Münster singen etwa 120 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Chören. (Martin Geier)

Geistliche Musik muss nicht ernst und getragen daherkommen – mit Pop-Rhythmen zum Beispiel kann sie Kinder und Jugendliche durchaus begeistern. In der Mädchenkantorei am Freiburger Münster geht es auch um Verantwortung, Gemeinschaft und Achtsamkeit.

"Ich höre gerne alles, was im Radio so an Musik kommt", sagt die 14-jährige Felicitas Tritschler. "Aber die geistliche Musik ist ein toller Ausgleich, weil sie noch mal viel tiefgründiger ist." Das Repertoire der Mädchenkantorei am Freiburger Münster besteht hauptsächlich aus geistlicher Musik, doch es hängt auch viel davon ab, wie die Musik vermittelt wird.

Werte in der Musik

Die 21-jährige Milena Dautel Castro betont, es sei ganz wichtig, den Jugendlichen die Bedeutung der Texte zu vermitteln und darüber zu sprechen, was die Texte und die Musik aussagen. "Man muss nicht unbedingt gläubig sein, um die Werte, um die es in dieser Musik geht, zu teilen. Es geht dabei um Liebe und um Frieden."

Sängerinnen des Konzertchores mit Chorleiterin Martina van Lengerich. (Annika Grohmann)

Ihre Gemeinschaft sei wie die einer großen Familie, so die Sängerinnen. Hierbei lernen die Jugendlichen, gegenseitig aufeinander aufzupassen. Die Großen leiteten die Kleineren an und übernähmen bei Ausflügen oder Chorreisen für sie Verantwortung, so Dautel Castro.

Besonders beeindruckend sei für sie eine Reise nach China gewesen. Dort habe der Chor mehrere Konzerte gesungen und einen Einblick in die chinesische Kultur bekommen können. Felicitas Tritschler erinnert sich gerne an eine Reise nach Rom und hofft, dass sie im nächsten Jahr die ausgefallene Chorreise nach Kanada und in die USA nachholen können.