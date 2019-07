Kulturnachrichten

Freitag, 5. Juli 2019

"MAD"-Magazin wird eingestellt Das Satiremagazin "MAD" steht vor dem Aus. Nach der Augustausgabe würden nur noch bereits veröffentlichte Inhalte der legendären Zeitschrift gedruckt. Neues Material gebe es nur in Sonderausgaben zum Jahresende. Das Magazin mit dem grinsenden, die Zunge herausstreckenden Jungen mit der Zahnlücke, wird seit 67 Jahren gedruckt. Es ist eine Zäsur in der Humor-Landschaft nicht nur der USA. Titelheld Alfred E. Neumann, Cartoonisten wie Don Martin, Sergio Aragonés oder Mort Drucker waren auch in Deutschland bekannt. Chefredakteur der deutschen Ausgabe war von den Siebzigerjahren an bis 1991 Herbert Feuerstein. In Deutschland, wo der Verlag Panini in Besitz der "Mad"-Lizenz ist, wurde bereits Anfang 2019 die Veröffentlichung regelmäßiger Magazinausgaben eingestellt,

Früherer "Stern"-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot Der Publizist und frühere "Stern"-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot. Er starb in der Nacht zu Freitag in Hamburg im Alter von 74 Jahren. Das hat seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agenur bestätigt.

Festival "Kosmos Chemnitz" feiert Weltoffenheit In Chemnitz ist ein friedliches Fest der Demokratie gefeiert worden. Nach Angaben der Organisatoren kamen 50.000 Menschen zum Festival "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr". Auf der Bühne standen unter anderen die Band Tocotronic, Rapper Alligatoah, Loveparade-Gründer Dr. Motte und Herbert Grönemeyer. Chemnitz wollte damit ein Zeichen für eine friedliche, weltoffene und tolerante Gesellschaft setzen. Die sächsische Großstadt war nach rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffen bundesweit in den Blickpunkt gerückt.

Iran verweigert Sängerin Stone die Einreise Der Iran hat der britischen Soul-Sängerin Joss Stone die Einreise verweigert. Sie wollte am vergangenen Sonntag die südiranische Kisch-Insel besuchen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA hatte Stone jedoch nicht die erforderlichen Unterlagen. Die Musikerin sei aber nicht, wie auf ihrer Instagram-Seite dargestellt, nach der Einreise inhaftiert worden, so die Behörden. Sie habe lediglich nach einer Nacht mit dem nächsten Flug den Iran in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate verlassen müssen. Ausländische Touristen brauchen für Kisch, eine Freihandelszone im Persischen Golf, kein Einreisevisum. Es wird daher vermutet, dass der Iran eher befürchtet hatte, die 32-jährige könne ein Konzert planen. Dies ist im Iran ohne Genehmigung der Behörden grundsätzlich verboten.

Streit um versteigerte Tutanchamun-Büste Ägypten ist verärgert über die Versteigerung einer Büste des Tutanchamun in London. Das Aktionshaus Christie's veräußerte die 28,5 Zentimeter große Steinbüste des berühmten ägyptischen Königs am Donnerstagabend für Umgerechnet 5,3 Millionen Euro an einen unbekannten Käufer. Der Verkauf der 3.000 Jahre alten Steinbüste widerspreche internationalen Konventionen, erklärte das ägyptische Außenministerium laut Medienberichten. Mutmaßlich sei sie nach 1970 aus der Tempelanlage von Karnak oder etwa aus dem Amnuntempel in Heliopolis gestohlen worden. Unter anderen forderte das ägyptische Antikenministerium Christie's auf, den rechtmäßigen Besitz nachzuweisen. Sollte sich nachweisen lassen, dass es sich um geschmuggelte Artefakte handele, werde man den Fall an Interpol übergeben. Christie's gibt zwar Vorbesitzer an - wie die Büste nach Europa kam, ist aber unklar.