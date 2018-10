Kulturnachrichten

Sonntag, 14. Oktober 2018

Maas fordert Aufklärung im Fall Khashoggi Saudi Arabien müsse alles tun, um den Fall aufzuklären Bundesaußenminister Heiko Maas hat Saudi-Arabien aufgefordert, den mutmaßlichen Mord an dem regimekritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi aufzuklären. Die Sorge um Khashoggi wachse mit jedem Tag der Ungewissheit, sagte Maas der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe müsste jetzt unverzüglich aufgeklärt werden, was dem Journalisten widerfahren sei. Khashoggi gilt seit dem 2. Oktober als vermisst. Er habe der saudischen Seite klar gemacht, dass sie alles tun müsse, um den Fall aufzuklären, sagte Maas der Zeitung. Medienberichten zufolge wird der kritische Journalist Khashoggi seit einem Termin im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul vermisst. Inzwischen wird spekuliert, ob er getötet wurde. Die türkische Polizei ermittelt in dem Fall.

Jacob-Grimm-Preis für "Die Fantastischen Vier" "Wegbereiter einer neuen deutschen Musikgeschichte" Die Musikgruppe "Die Fantastischen Vier" ist mit dem Jacob-Grimm-Preis des dreiteiligen Kulturpreises Deutsche Sprache ausgezeichnet worden. Die vier Musiker seien Wegbereiter einer neuen deutschen Musikgeschichte, begründete der Sprecher der Jury, Helmut Glück, die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung. Zu einer Zeit, in der Sprechgesang mit der englischen Sprache verknüpft war, seien sie die ersten gewesen, die sich ihrer Muttersprache bedienten, ähnlich wie Udo Lindenberg, der das Deutsche in der Popmusik etablierte. Den Initiativpreis Deutsche Sprache bekam das Netzwerk "Frühe Hilfen" des Jugend- und Sozialamtes der Stadt Frankfurt am Main für die Kampagne "Sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind". Schließlich erhielt das Bundessprachenamt den undotierten Institutionenpreis für seine vorbildliche Arbeit der Abteilung Sprachausbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

Bildungsstätte Anne Frank zieht Buchmesse-Bilanz Erstarken des Rechtspopulismus wird diagnostiziert Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank zieht mit Blick auf das Thema Rechtspopulismus auf der Buchmesse eine gemischte Bilanz. Die Bildungsstätte sei erleichtert, dass Akteure der Neuen Rechten ihre im vergangenen Jahr sehr erfolgreiche Strategie der Raumnahme nicht in dem Maß hätten wiederholen können, erklärte der Direktor der Bildungsstätte, Meron Mendel, in Frankfurt. Zugleich habe die Messe aber auch in diesem Jahr ein Erstarken des Rechtspopulismus widergespiegelt. Als Zentrum für politische Bildung und Beratung Hessen entwickelt die Bildungsstätte Anne Frank Konzepte und Methoden, um Jugendliche und Erwachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken.

Taiwan eröffnet weltweit größtes Kulturzentrum In der Stadt Kaohsiung mit einer Größe von 141 000 Quadratmetern Das weltweit größte Zentrum für darstellende Künste unter einem Dach ist in der südtaiwanesischen Hafenstadt Kaohsiung eröffnet worden. Der Komplex hat eine überdachte Fläche von 141 000 Quadratmetern - soviel wie 20 Fußballfelder. Das vom niederländischen Architektenbüro Mecanoo entworfene Zentrum in der Drei-Millionen-Metropole beherbergt ein Opernhaus, eine Konzerthalle, ein Schauspielhaus, eine Kammermusikhalle und Kongresssäle. Auch ist ein Amphitheater angeschlossen. Die Kosten wurden auf 300 Millionen Euro beziffert. In der Konzerthalle steht Asiens größte Orgel aus dem Hause des traditionsreichen deutschen Orgelbauers Klais in Bonn. Kunstdirektor des Zentrums ist der international bekannte taiwanesische Dirigent Chien Wen-Ping, der seit 1996 als Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein tätig ist.