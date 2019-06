Lyrix-Preis für junge Poeten Freud und Leid des Erwachsenwerdens

Josefine Berkholz und Christian Sülz im Gespräch mit Frank Meyer

Wenn Gedanken durcheinanderwirbeln: Junge Poeten haben daraus spannende Gedichte gemacht. Zwölf von ihnen sind jetzt beim Lyrix-Wettbewerb ausgezeichnet worden. (Daria Nepriakhina/Unsplash)

Der Lyrix-Wettbewerb für Nachwuchspoeten spiegelt wider, was junge Menschen umtreibt: das Erwachsenwerden, der Klimawandel und das Thema Flucht. Auch digitale Medien dienen dabei als Inspirationsquelle.

Große, lyrische Stimmen aus aller Welt waren beim Berliner Poesiefestival zu Gast. Doch kamen dort auch deutschsprachige Nachwuchspoetinnen und -poeten im Alter zwischen zehn und 20 Jahren zu Gehör. Zwölf von ihnen wurde gestern der diesjährige, vom Deutschlandradio getragene Lyrix-Preis überreicht.

Was beschäftigt die Jung-Lyriker? Das Erwachsenwerden, die Grenzen des eigenen Ichs, aber auch geopolitische Fragen sowie das Thema Flucht sei von den jungen Lyrikern aufgegriffen worden, berichtete der Wettbewerbsinitiator Christian Sülz. Über 1000 Einsendungen hatten die Jury erreicht. Autorin und Poetryslammerin Josefine Berkholz, die die Veranstaltung moderierte, war selbst vor zehn Jahren unter den Preisträgern und erinnerte sich daran, wie schön es damals war zu entdecken, dass auch andere Jugendliche schreiben.

Digitale Medien und Kreativität

Die digitalen Medien sind in ihren Augen kein Hindernis für die Kreativität – im Gegenteil: Viele Jugendliche ließen sich dadurch inspirieren. Lyrix trägt nicht nur den Wettbewerb aus, sondern veranstaltet auch Schreibwerkstätten und stellt Lehrerinnen und Lehrern Materialien für sogenannte "Monatsthemen" zur Verfügung.

Die Preisträgerinnen 2019: Nina Baum (Jahrgang 2000), Helene Finn (Jahrgang 1998), Ruth Dreyer (Jahrgang 2002), Selin Eslek (Jahrgang 2003), Lukas Friedland (Jahrgang 1999), Daniel Kalak (Jahrgang1999), Sophia Meerwald (Jahrgang 1998), Cosima Paul (Jahrgang2001), Tom Niklas Pohlmann (Jahrgang 1999), Kerstin Uebele (Jahrgang 1997), Magdalena Wejwer (Jahrgang 1997), Selin Yacici (Jahrgang 2000).

Gedicht der Preisträgerin Nina Baum



ein bisschen wie unter Wasser



Am schönsten bin ich,

wenn ich beide Augen schließe

Dort, wo unser Zuhause ist

tragen wir das Licht in uns

und wir klammern uns mit beiden Händen

am Rand der Toilettenschüssel fest

und kotzen es aus

bis nichts zurück bleibt außer verschmierten

Farben, rot, schwarzblau, Ruß, im Abfluss

weil – was ist schon Licht gegen ewige Verachtung?

wie die Therapiestunden

Unser Licht und die geheimen Paradiesgärten hinter unseren Augenlidern



Ich lüge zu viel, lache aus Verzweiflung und

verschmiere mir die Lippen in den Farben der Nacht

so wie Graffiti

in leer stehenden Häusern oder

Bahnhofshallen

und schlafe zu wenig –

sich mit dir an der Hand in der Stadt

oder im Tag zu verlieren zwischen

leerstehenden Kinosesseln, abgerissenen Busfahrtickets,

der Nacht, unseren Träumen, die sich wie

Luftballons dem Himmel nähern, ist

wie geborgenes Da-sein, Hochhäuser Zeitungskiosks

Spielplätze nach Einbruch der Dämmerung

dein Heimweg von der Schule

oder Kinderheime Verkehr

der Himmel, der sich über Straßenkreuzungen zwischen Hausdächern und Verkehrsschildern aufspannt

oder lernen, auf Grashalmen zu pfeifen

Kirschkern-Spucken



- ich schlafe zu wenig



Am schönsten bist du

wenn du mit angezogenen Knien auf deiner Matratze sitzt

und den Rauch von deiner Zigarette inhalierst

Dann färbt sich dein Brustkorb tiefenblau

wie verblichene Tinte

wie der Seetang zwischen deinen Rippen, die Silberfische

in deinem Inneren, wie die

Meerjungfrauen und schlafenden Delfine, die verzauberten Schiffwracks

so wie Atlantis – das Aquarium in deinen Lungenflügeln

ist mein geheimer Planet,

aber immer wenn du lächelst

und dich zur Seite drehst, um den Rauch auszupusten

ist alles wieder verschwunden

(ich bin das, was von dir übrig bleibt

wenn du nicht mehr da bist)



Am schönsten ist die Nacht

wenn sie uns zum Glitzern bringt

und zum Frieren

wie auf dem Weg zur Tankstelle

oder Silvester auf Asphalt

Wir sind

Wir sind beide noch zu jung, um dieses ewige Wach-Sein zu inhalieren

wie das Flackern des Bildschirms durch die Nacht oder oder

Einschlafgeheimnisse und Schuld

Sind wir beide schön



Aber deine Tattoos und die Narben unter deinen

Fingern haben mir ihr verbotenes Leugnen zugeflüstert

Sie wissen alles über dich

Jetzt bin ich zu alt, um ohne Angst einzuatmen

und wieder ausatmen

einatmen

ausatmen

…

Zigaretten sind mein Oxygen

und du bist mein Zuhause

am schönsten bin ich mit geschlossenen Augen

am schönsten bin ich mit geschlossenen Augen.