Lyrischer Tageskommentar "Mehr Demokratie wagen"

Von Nora Bossong

Am Badestrand denkt unsere Autorin über die Deutschen nach. (picture alliance / Soeren Stache)

Am Plötzensee oder auch nur in der Nähe davon geht die Lyrikerin Nora Bossong der deutschen Seele auf den Grund. Zelte werden aufgebaut, Boulettensoße tropft aufs Handtuch. Demokratie wird gewagt und vorsichtig gefragt: Wer ist das Volk?

An einer S-Bahn-Brücke nahe Plötzensee

aufs Grau der Stufen hingesprüht:

Wählt nicht …, und nicht …, und auch nicht die ….

Die Wahl zu haben

unterhalb von Himmelsfarben,

die heute wieder Trauer tragen,

zählt nicht und allenfalls so viel wie tote Raben.

Und bitteschön, so'n Rabe also, tot dazu,

ist der die Antwort,

was man ist und wo man bleibt,

hier drüben gestern oder ganz woanders,

was wer ist und wer wir sind?



Wir sind

das Volk?

Wir sind

das deutsche Wesen?

Wir sind

noch immer zum Genesen?

Wir sind

das super Supremat?

dann lies halt mal die Anleitung

ich hab das nicht gekauft,

jetzt halt doch fest hier…

mir wär der See auch so genug

so schwer, mein Gott, is das doch nich

Wir sind

Artikel achtzehn

wir sind

der Himmel über Eisenhüttenstadt

wir sind

die Ausfahrt Kohlenfeld

wir sind

der Sand am Plötzensee

wir sind

die Flecken auf dem Strandhandtuch

Un alles voller Flecken jetzt… Halt doch die Dose runner, Mensch!

Welche was?

Na die vonne Bouletten… Mein Gott!

Lass Gott da raus

ich sach ja nur

Wir sind

an einer Brücke nahe Plötzensee,

nur eben hier,

nicht grad besonders,

unter uns und in der Welt

und flüchtig wie der ganze Rest.

Nora Bossong (*1982) lebt als Schriftstellerin und Lyrikerin in Berlin. Zuletzt erschien von ihr der Gedichtband "Kreuzzug mit Hund" (Suhrkamp-Verlag 2018).