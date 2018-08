Lyriksommer: Emily Dickinson Ich bin niemand. Wer bist Du?

Literatur im Gespräch

Gäste: Gunhild Kübler und Heinz Ickstadt / Moderation: Dorothea Westphal

Emily Dickinson (1830-1886) (Imago/United Archives International)

Gut 150 Jahre sind die Gedichte der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson alt - und sie gelten auch heute noch als kühn, modern und rätselhaft. Dafür sorgt der unkonventionelle Umgang mit der Sprache.

Emily Dickinson hatte zu Lebzeiten auf die Veröffentlichung ihrer Gedichte und damit auf möglichen Ruhm verzichtet. Nur zehn wurden anonym und ohne ihre Zustimmung in Zeitungen abgedruckt. Dickinson schrieb ihre Gedichte in Notizbücher, die sie in einer Kiste aufbewahrte.

Kaum jemand wusste also im 19. Jahrhundert von ihr. Doch inzwischen, knapp 130 Jahre nach ihrem Tod, ist Emily Dickinsons Bedeutung unbestritten. Sie gilt längst als eine der berühmtesten amerikanischen Dichterinnen – und ist doch für viele ein Geheimtipp geblieben. Das Verblüffende: Ihre meist knappen Gedichte muten völlig modern an. Denn die Dichterin, die 1886 im Alter von 55 Jahren starb, war ihrer Zeit literarisch weit voraus.

Geist, Witz und Experimentierfreude

Bei der Lektüre staunt man immer wieder, wie viel Geist, Witz und Experimentierfreude und welches Wissen von der Welt und der Vielschichtigkeit der Gefühle in diesen Gedichten stecken. Die ganze Bandbreite dieser Dichterin kann man jetzt entdecken. Erstmals gibt es jetzt eine Übertragung all ihrer Gedichte ins Deutsche: Eine zweisprachige Ausgabe, die im Hanser-Verlag erschienen ist, samt Anmerkungen und einem Nachwort von der Übersetzerin und Herausgeberin Gunhild Kübler.

Mit Gunhild Kübler und dem emeritierten Amerikanistik-Professor Heinz Ickstadt spricht Dorothea Westphal über das ungewöhnliche Leben von Emily Dickinson, das Besondere ihrer Lyrik und dieses große Projekt der kompletten Übersetzung.

Emily Dickinson: Sämtliche Gedichte

Zweisprachige Ausgabe

Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort von von Gunhild Kübler

Carl Hanser Verlag, München 2015

1408 Seiten, 49,90 Euro

