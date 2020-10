Freitag, 2. Oktober 2020

Lucas-Filmfestival zeichnet beste Jugendfilme aus

Auf dem "Internationalen Festival für junge Filmfans - Lucas" in Frankfurt am Main sind zum Abschluss die besten Filme geehrt worden. Ausgezeichnet für den besten Langfilm in ihrer Altersgruppe wurden folgende Filme: "Maronas fantastische Reise" (Altersgruppe acht plus), "Days of the Bagnold Summer" (Altersgruppe 13 plus) und "Ecstasy" (Altersgruppe 16 plus). Das teilte der Veranstalter, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, mit. Die Filme erhielten je 5.000 Euro. Als beste Kurzfilme gewannen "In Deutschland" und "Der Traum" je 2.000 Euro. Der undotierte Publikumspreis ging an "Antigone".