Love Tree Ensemble Ein internationales Folkorchester im Europäischen Kulturerbejahr 2018

Moderation: Holger Beythien

Das Love Tree Ensemble bei der folkBALTICA 2018 in der Marienkirche zu Flensburg (Ard Jongsma)

Dass es ein gemeinsames volksmusikalisches Erbe Europas gibt, stellte des international besetzte Love Tree Ensemble bei der folkBALTICA 2018 eindrucksvoll unter Beweis.

Die Corana-Pandemie brachte auch für die diesjährige folkBALTICA das Aus. Als langjähriger Medienpartner dieses deutsch-dänischen Festivals hätten wir gern wieder einige Konzerte aufgezeichnet und in der Reihe In Concert ausgestrahlt.

Auf der Suche nach der "Seele Europas"

So wiederholen wir heute eine unserer schönsten Konzertaufzeichungen von der folkBALTICA mit dem eigens für das Festival gegründeten Love Tree Ensemble aus dem Jahre 2018. Jenem Jahr, das die EU-Kommission zum "Europäischen Jahr des Kulturerbes" erklärt hatte. Ziel der zahlreichen transnationalen Kulturprojekte war es, im "Austausch über gemeinsame Wurzeln und Werte der Seele Europas nachzuspüren", wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters damals erklärte. Offizieller Botschafter dieses Kulturerbejahres war die folkBALTICA.

Das Love Tree Ensemble

Dessen langjähriger künstlerischer Leiter, Folkgeiger und Komponist Harald Haugaard und Folksängerin, Geigerin und Songschreiberin Helene Blum wurden beauftragt, in einem multinationalen Folkensemble Gemeinsamkeiten und Besonderheiten traditioneller Musik in Europa hörbar zu machen. So entstand das elfköpfige Love Tree Ensemble mit Musikerinnen und Musikern aus Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Nordirland, Österreich, Polen, Portugal und Schweden.

Traditionelle Musik kennt keine Grenzen

Ausgehend von der These, dass traditionelle Musik keine Grenzen kenne, spürte das Ensemble dabei auch jenen Melodien und Tänzen nach, die in verschiedenen europäischen Ländern und Regionen in unterschiedlichen Varianten als Teil des jeweiligen nationalen Kulturerbes heute noch bekannt sind.

Love Tree Ensemble:

Helene Blum, Gesang und Violine

Harald Haugaard, Violine

Albin Paulus, Holzblasinstrumente

Brian Finnegan, Flöten

Etta Scollo, Gesang

Julia Lacherstorfer, Gesang und Violine

Mattias Peréz, Gitarren

Michał Żak, Holzblasinstrumente

Nataša Mirković, Gesang und Perkussion

Sérgio Crisóstomo, Violine

Tapani Varis, Kontrabass und Maultrommel

Aufzeichnung vom 28.04.2018

in der Marienkirche Flensburg