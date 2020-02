Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. Februar 2020

Louvre sagt bulgarische Ausstellung ab Der Pariser Louvre hat nach Protesten von bulgarischen Nationalisten und Kirchenvertretern eine Ausstellung über bulgarische Kunst abgesagt. Die ursprünglich für Juni geplante Werkschau in der Abteilung für islamische Kunst sollte Arbeiten zeigen, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert entstanden sind - einer Zeit, in der Bulgarien unter osmanischer Herrschaft stand. In Bulgarien wird der Islam oft mit dieser Periode verbunden, die als "osmanisches Joch" empfunden wurde. Bereits vor zwei Wochen hatte das bulgarische Kulturministerium den Louvre augefordert, die Ausstellung wegen der Reaktionen der Öffentlichkeit und der orthodoxen Kirche abzusagen.

Hamburg hält an Plácido Domingo fest Die Hamburger Staatsoper will trotz wachsender Kritik weiter mit Opernstar Plácido Domingo zusammenarbeiten und an seinen im März geplanten Auftritten festhalten. Am Dienstag hatte der Spanier sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen eingeräumt – nachdem er die Vorwürfe monatelang geleugnet hatte. Man sei irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehme die Thematik sehr ernst, sagte ein Sprecher der Staatsoper. Das Haus werde sich auch mit anderen Institutionen austauschen und danach an die Öffentlichkeit treten. Zuvor hatte eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler die Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt. Im Heimatland von Plácido Domingo wurden inzwischen erstmals Auftritte abgesagt.

Entsetzen über "Holocaust-Karnevalsumzug" in Spanien Die spanische Regierung hat empört auf einen den Holocaust verharmlosenden Karnevalsumzug in der Kleinstadt Campo de Criptana reagiert. Sie sei "entsetzt" über den Umzug, erklärte Außenministerin Arancha González Laya auf Twitter. "Ich lehne jede Banalisierung des Holocaust entschieden ab." Auf dem Karnevalsumzug in der Kleinstadt nahe Madrid waren Dutzende Menschen in voller Nazi-Montur aufgetreten. Andere trugen gestreifte KZ-Häftlingsanzüge und schwenkten die Israel-Flagge, wie auf Fotos bei Twitter zu sehen war. Ein Wagen war zudem wie eine Gaskammer gestaltet. Auch Kinder mit gelbem Davidstern nahmen an dem Umzug teil.