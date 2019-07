Louvre entfernt Namen von umstrittenem US-Mäzen

Freitag, 19. Juli 2019

Der Louvre in Paris hat Tafeln mit dem Namen der umstrittenen Pharmaunternehmer-Familie Sackler entfernt. Damit reagierte das Museum auf Proteste von Künstlern, die den Louvre aufgefordert hatten, sich von dem amerikanischen Konzern zu distanzieren, dessen Schmerzmittel Oxycontin als eine Hauptursache der Opioid-Krise in den USA gilt. Wie der Louvre bestätigte, wurden mehrere Namenstafeln entfernt. Dort wo das Abmontieren nicht möglich gewesen sei, habe man den Namen Sackler überklebt.

Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda eröffnet in diesem Jahr das Filmfestival von Venedig. In seinem Film "La Vérité" spielen Catherine Deneuve, Ethan Hawke und Juliette Binoche mit. Die Premiere wird am 28. August im Lido stattfinden, teilte Festival-Direktor Alberto Barbera mit. Koreeda gewann im vergangenen Jahr mit seinem Film "Shoplifters" Goldene Palme bei den Festspielen in Cannes. Dieser Film war auch für einen Oscar nominiert.