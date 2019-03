Kulturnachrichten

Freitag, 22. März 2019

Londoner Galerie lehnt Sackler-Förderung ab Die Londoner National Portrait Gallery verzichtet auf eine Millionenförderung der Mäzenaten-Familie Sackler. Man werde eine Zuwendung in Höhe von einer Million Pfund nicht annehmen, ließ das Museum mitteilen. Die Familie Sackler gehört zu den reichsten Familien der USA – mit einem Vermögen von 13 Milliarden Dollar. Sie ist auch Eigentümer eines Pharmakonzerns, den Kritiker wie Nan Goldin für die amerikanische Opioid-Krise verantwortlich machen. Sie selbst war nach einer Operation lange abhängig. Mitte Februar drohte die Fotografin mit einem Boykott gegen die National Portrait Gallery, sollte das Museum die Zuwendung annehmen. "Ich wurde eingeladen, eine Retrospektive zu zeigen", sagte sie der britischen Zeitung "The Guardian", "aber ich habe sofort gesagt, dass ich das nicht mache, wenn das Museum das Sackler-Geld annimmt."

Vermarktungsrechte an "Unendliche Geschichte" geklärt Die Vermarktungsrechte an Michael Endes Roman „Die Unendliche Geschichte" bleiben beim Testamentsvollstrecker des Nachlasses. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass dem Kläger, einem Münchner Rechtsanwalt, keine Rechte an dem Werk zustehen. Es geht dabei um die Einnahmen aus dem Merchandiseverkäufen, die auch 40 Jahre nach dem Erscheinen des Buches sprudeln. Der Rechtsanwalt hatte sich vor Jahren die Filmrechte gesichert und wird im Abspann des 1984 erschienenen Film von Regisseur Wolfgang Petersen und Produzent Bernd Eichinger mit dem Titel „Associate Producer" genannt. Filmrechte fallen in der Regel aber nach einer bestimmten Zeit an den Autor oder seinen Verlag zurück – im Falle des 1995 verstorbenen Endes an dessen Nachlass. Eine Revision werde nicht zugelassen, teilte eine Sprecherin des OLG auf Nachfrage des Handelsblatts mit.

Preis der Leipziger Buchmesse für Anke Stelling Der Preis der Leipziger Buchmesse 2019 geht an die Berliner Autorin Anke Stelling. Sie erhielt ihn für ihren Roman "Schäfchen im Trockenen", der eine schonungslose Analyse des Selbstverwirklichungsmilieus in Berlin ist. "Im Rückblick auf verlorene Illusionen entsteht eine verstörend uneindeutige, scharf belichtete Momentaufnahme der Gegenwart", urteilte die Jury. In der Kategorie "Sachbuch/Essayistik" gewann der Journalist Harald Jähner mit seinem Buch "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955". Im Fokus des mentalitätsgeschichtlichen Werks steht die sich wandelnde Alltagswelt der Deutschen in der Nachkriegszeit. Eva Ruth-Wemme wurde für ihre Übersetzung des rumänischen Romans "Verlorener Morgen" von Gabriela Adamesteanu ausgezeichnet. Das Werk zeichnet ein Panorama der Geschichte des osteuropäischen Landes im 20. Jahrhundert, vom Ersten Weltkrieg über den Terror der 1950er Jahre bis zum Ende der Ceausescu-Diktatur 1989. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 vergeben und ehrt mit insgesamt 60.000 Euro herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen. Von den in diesem Jahr insgesamt 359 eingereichten Titeln hatte die Jury 15 nominiert.

Indexmodell für Rundfunkbeitrag wird geprüft Die Ministerpräsidentenkonferenz lässt prüfen, ob der Rundfunkbeitrag ab dem 1. Januar 2023 mithilfe eines Indexmodells angepasst werden soll. Bislang wird die Höhe des Beitrags über ein mehrstufiges Verfahren festgelegt. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) prüft den Bedarf der öffentlich-rechtlichen Sender. Über die Höhe entscheiden dann letztlich die Ministerpräsidenten. Über ein Indexmodell würde der Beitrag künftig quasi automatisch angepasst. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer betonte, auch ein neues Modell müsse verfassungs- und beitragsrechtlich in Ordnung sein. Gutachten legten bereits heute nahe, dass es auch künftig eine Rolle der KEF als übergeordnete Instanz geben müsse. Die Ministerpräsidentin drang zudem auf weitere Sparbemühungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten.