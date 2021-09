Kulturnachrichten

Dienstag, 7. September 2021

London erinnert an "Muppet Show"-Schöpfer Henson In London erinnert künftig eine sogenannte Blaue Gedenktafel an den vor 30 Jahren verstorbenen Erfinder der "Muppet Show", Jim Henson. Damit solle das "kreative Genie" geehrt werden, das am 24. September seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte, teilte die Gesellschaft English Heritage London mit. Die Plakette wurde an dem Haus im Stadtteil Hampstead angebracht, in dem der US-amerikanische Puppenspieler, Regisseur und Fernsehproduzent seit 1979 gelebt hatte. Henson, der 1990 mit 53 Jahren starb, prägte mit seinen Figuren auch die "Sesamstraße". Seit 1866 wurden nach Angaben der Organisation mehr als 900 dieser Gedenktafeln in der Stadt angebracht. Sie sollen zeigen, wo Persönlichkeiten gelebt und gearbeitet haben - und so eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellen.

Kulturschaffende fordern Schutz für Ortskräfte Dutzende Kulturschaffende und Intellektuelle haben in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Grütters appelliert, sich persönlich für afghanische Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. Tausende Aktivisten, Journalisten und Kulturschaffende hätten in den den letzten 20 Jahren dazu beigetragen, die afghanische Zivilgesellschaft aufzubauen, heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag als Anzeige in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschien. Nach der Machtübernahme der Taliban seien diese Frauen und Männer in akuter Lebensgefahr und von islamistischen Repressionen und Terror bedroht. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Dirigent Daniel Barenboim, Berlinale-Chef Carlo Chatrian und die Schauspielerin Martina Gedeck.

Präsident Macron würdigt Jean-Paul Belmondo Der französische Präsident Macron hat den verstorbenen Schauspieler Jean-Paul Belmondo als "nationalen Schatz" gewürdigt. In ihm hätten sich alle wiedergefunden, schreibt Macron auf Twitter. Belmondo sei ein erhabener Held gewesen, ein unermüdlicher Draufgänger und ein Zauberer der Worte. Das Filmfestival von Venedig bezeichnete den Schauspieler als "Ikone des französischen und internationalen Kinos". Dort hatte Belmondo 2016 einen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk bekommen. Das Festival in Cannes bedankte sich auf Twitter bei dem Filmstar. Seine Großzügigkeit als Mensch und als Schauspieler habe einige der größten Momente in der Geschichte des Kinos geschaffen. Jean-Paul Belmondo ist am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Denkmal für indigene Frauen anstelle von Kolumbus Eine Statue von Christoph Kolumbus im Zentrum von Mexiko-Stadt soll durch ein Denkmal zu Ehren indigener Frauen ersetzt werden. Das teilte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum, mit. Sie begründete den Schritt mit der umstrittenen Rolle des italienischen Seefahrers in der Kolonialgeschichte. Die Statue solle aber nicht ganz verschwinden, sondern an einem weniger prominenten Ort im Stadtteil Polanco wieder aufgestellt werden. Das neue Denkmal soll bis Ende des Jahres fertig sein und den Namen "Tlalli" tragen - was in der Azteken-Sprache Náhuatl "Land" bedeutet. Die Kolumbus-Figur stand seit 1877 an der Prachtstraße Paseo de la Reforma. Sie wurde bereits im vergangenen Oktober entfernt - um sie zu restaurieren, hieß es damals. Kolumbus (1451 - 1506) wird häufig als "Entdecker Amerikas" bezeichnet. Wegen seiner Gewalt gegen die Ureinwohner und seiner Mitverantwortung für den Sklavenhandel wird er aber auch scharf kritisiert.

Hunderte erweisen Theodorakis die letzte Ehre Hunderte trauernde Menschen haben am Montag dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis die letzte Ehre erwiesen. Der legendäre Musiker war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Theodorakis gehörte zum Widerstand gegen die griechische Militärdiktatur von 1967 bis 1974. Die griechische Kommunistische Partei KKE teilte am Wochenende mit, Theodorakis werde bis Mittwoch in der Kapelle der Athener Kathedrale "Mariä Verkündigung" aufgebahrt und nach einer Abschiedszeremonie nach Kreta geflogen. Dem KKE-Generalsekretär Dimitris Koutsoumbas hatte Theodorakis im Oktober geschrieben, er habe am Ende seines Lebens Bilanz gezogen und festgestellt, dass er seine wichtigsten Jahre "unter dem Banner der KKE" verbracht habe. "Aus diesem Grund will ich diese Welt als Kommunist verlassen", schrieb er.

Der US-Opernmäzen Alberto Vilar ist tot Der US-Opernmäzen und Börsenspekulant Alberto Vilar ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb Vilar am vergangenen Samstag im Alter von 80 Jahren. Der Kunstliebhaber hatte ursprünglich Wirtschaft studierte und arbeitete zunächst für eine Bank. 1979 gehörte er zu den Gründern der Investment-Firma Amerindo mit Sitz in San Francisco und New York sowie Büros in London. 2005 wurde er wegen Finanzbetrugs verurteilt, ab 2018 war er wieder frei. Bekannt wurde Vilar vor allem als Opernmäzen. Unter anderem unterstützte er die Bayreuther und die Salzburger Festspiele sowie das Festspielhaus Baden-Baden und Metropolitan Opera in New York. Insgesamt soll er die Kulturbranche mit 225 Millionen Dollar gefördert haben.

Flutkatastrophe beschädigte auch Bibliotheken Die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat auch mehrere Bibliotheken in Mitleidenschaft gezogen. Das Hochwasser habe zwar "keine wissenschaftliche Bibliothek geschädigt", erklärte Annette Gerlach, Leiterin des Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Mainz. Betroffen seien aber sechs kleine, ehrenamtlich geführte öffentliche Bibliotheken. Das LBZ werde sich dafür einsetzen, dass die geschädigten Bibliotheken eine Hilfe zum Wiederaufbau ihrer Bestände erhielten. Die Landesstelle für Bestandserhaltung (LBE) in Koblenz habe in den vergangenen Wochen mitgeholfen, wertvolles Kulturgut zu retten, etwa durch Vermittlung von Restauratoren oder den Transport von mittelalterlichen Handschriften aus dem Pfarrhaus in Ahrweiler, sagte Gerlach.