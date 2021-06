Kulturnachrichten

Samstag, 19. Juni 2021

Llyod Webber lehnt Musicalstart als Pilotprojekt ab Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber hat das Angebot von Premierminister Boris Johnson abgelehnt, sein neues Musical "Cinderella" als Teil eines Pilotversuchs vor einem vollbesetzen Theater zu spielen. Das berichtet die BBC. Lloyd-Webber begründete seine Entscheidung damit, dass die Theaterbranche unterbewertet und zweitrangig behandelt worden sei und das Angebot nicht auch für andere Theaterveranstaltungen gelte. Johnson hatte vorher erklärt, dass er in Verhandlungen mit dem Komponisten stünde. Nachdem der 73jährige die Teilnahme am Pilotprojekt abgelehnt hat, erklärte Lloyd Webber, dass sein Musical nächste Woche mit 50 Prozent Auslastung starten werde - im aktuell erlaubten gesetzlichen Rahmen.

Sotheby's verschiebt Literatur-Auktion Das Auktionshaus Sotheby's hat eine Auktion von britischer Originalliteratur verschoben, damit Institutionen wie die British Library Zeit haben, 15 Millionen Pfund aufzubringen, um zu verhindern, dass die Werke an einen Privatsammler gehen. Das meldet die BBC. Zur Versteigerung stehen unter anderem rare handgeschriebene Gedichte von Emily Brontë, Werke des schottischen Dichters Robert Burns und Erstausgaben von Jane Austen. Die Sammlung war kürzlich nach mehr als 100 Jahren aufgetaucht. Die Institutionen, darunter auch die Bront Society und das Jane Austen's House, sind dankbar für den Aufschub der Versteigerung und versuchen nun mit öffentlichen Geldern und Spendenaufrufen die nötige Summe zu beschaffen.

Führungskräfte von Hongkonger Zeitung vor Gericht Der Chefredakteur der Hongkonger Zeitung "Apple Daily" und der Geschäftsführer der Muttergesellschaft Next Digital sind erstmals vor Gericht erschienen. Ihnen wird vorgeworfen, in Absprache mit dem Ausland die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Gegen drei weitere mit ihnen am Donnerstag verhaftete Führungskräfte der Zeitung gab es noch keine Anklage. Sie wurden gegen Kaution freigelassen. Die Polizei begründet ihr Vorgehen mit mehr als 30 Artikeln, in denen zu internationalen Sanktionen gegen Hongkong und China aufgerufen worden sei. Viele betrachten dies als Angriff auf die Pressefreiheit - erstmals unter dem Deckmantel des umstrittenen Sicherheitsgesetzes. "Apple Daily" gilt als lautstarker Verteidiger von Bürgerrechten in Hongkong, das bei der Übergabe von Großbritannien an China größere Freiheiten zugestanden bekommen hat als die übrigen Teile der Volksrepublik. Zeitungsgründer Jimmy Lay sitzt derzeit eine 20-monatige Gefängnisstrafe ab. Er wurde wegen seiner Rolle bei ungenehmigten Versammlungen verurteilt.

Schausteller fordern Volksfeste schon vor September Angesichts der niedrigen Corona-Inzidenzwerte fordert der Deutsche Schaustellerbund (DSB) eine Erlaubnis für Volksfeste noch im Sommer - besonders für Nordrhein-Westfalen. Es sei frustrierend zu sehen, wie es in anderen Branchen Lockerungen gebe und die Schausteller außen vor blieben, sagte DSB-Präsident Albert Ritter der Deutschen Presse-Agentur. Es lägen bereits Hygienekonzepte vor, die bei den temporären Freizeitparks im vergangenen Sommer erfolgreich erprobt worden seien. Die geplanten Feste für den Herbst hätten die Kommunen teilweise schon abgesagt. Dies betreffe Großveranstaltungen wie den Bonner Pützchens Markt, aber auch eine Reihe kleinerer Stadt- und Schützenfeste. In NRW sind nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung erst ab dem 1. September Volksfeste und Kirmesveranstaltungen mit Negativtest und Hygienekonzept möglich.

#MeToo-Vorwürfe gegen Deutschrapper Samra Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Rapper Samra hat der Musiker die Anschuldigungen öffentlich zurückgewiesen. Zuvor hatte die Influencerin Nika Irani schwere Vorwürfe gegen den Berliner Rapper erhoben. Ohne konkret den Namen Samra zu nennen, teilte Universal Music Germany auf Instagram mit, dass gegen einen Künstler seien auf Social Media schwere Anschuldigungen erhoben worden. Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen werde die Plattenfirma die Zusammenarbeit mit Samra bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen lassen. Der Fall dürfte in der gesamten Deutschrap-Szene ein Debatte um sexuelle Übergriffe anstoßen. Auf Instagram will etwa die Seite "deutschrapmetoo" Fälle sammeln und Betroffene vernetzen.

Opernfestspiele von Verona starten Die Opernfestspiele in der italienischen Stadt Verona starten am Abend mit einer Premiere in die Festivalsaison. Dirigent Riccardo Muti wird in dem gut erhaltenen römischen Amphitheater eine konzertante Variation der Oper "Aida" von Giuseppe Verdi vorstellen. Angesichts sinkender Corona-Zahlen haben die Behörden 6.000 Zuschauer pro Vorstellung in dem offenen Rundbau zugelassen. Die künstlerische Leiterin Cecilia Gasdia hofft auf großen, auch internationalen Zuspruch für ihr ambitioniertes Programm, das bis zum 4. September läuft.

Französischer Maler Gérard Fromanger gestorben Der französische Maler Gérard Fromanger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte die Académie des Beaux-Arts in Paris mit. Der ehemalige Kulturminister Jack Lang würdigte ihn als Künstler, der sich für die Verteidigung aller Freiheiten eingesetzt hat. Der 1939 in Pontchartrain bei Paris geborene Fromanger prägte in den 1960er-Jahren die Narrative Figuration, die in Reaktion auf die US-amerikanische Pop-Art entstand und, im Gegensatz zur abstrakten Kunst, figürliche Geschichten erzählen wollte. Er hatte Ausstellungen in China, Amerika, Afrika und Europa. Das Centre Pompidou in Paris widmete Fromanger 2016 eine große Retrospektive.