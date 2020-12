Livestream-Konzert von Gorillaz Annäherung an die Band-Uridee

Christine Franz im Gespräch mit Mathias Mauersberger

Die Gorillaz stellten in einem Livestream-Konzert ihr neues Album "Strange Timez" vor. (Warner Music)

Die Gorillaz haben ein aufwendiges Streaming-Konzert gegeben und ihr neues Album "Song Machine. Season One: Strange Timez" präsentiert. Das Konzept sei sehr gut aufgegangen, sagt die Kritikerin Christine Franz.

Von Anfang an waren die Gorillaz eine virtuelle Band, konzipiert wurden sie von Gründer Damon Albarn als Comic-Band. Und so war das Streaming-Konzert ein "totaler Heimvorteil", sagt Kritikerin Christine Franz. Drei Livekonzerte in drei unterschiedlichen Zeitzonen gaben die Gorillaz via Internet. "Das war fast, als hätte sich die Realität so ein stückweit an die Band-Uridee angenähert. Hier ging das Konzept dieses Gesamtkunstwerks Gorillaz mal richtig auf."

Es sei das erste Mal gewesen, dass die Gorillaz-Erfinder ihre künstlerische Vision durchsetzen konnten, so die Kritikerin. Es sei gar nicht erst versucht worden, ein Live-Konzert zu simulieren, sondern das ganze wirkte wie eine komplett durchinszenierte TV-Show, sagt Franz. "Und so gab es sogar noch einen Mehrwert zu einem realen Konzert."

Viele Promis auf neuem Album

"Song Machine, Season One: Strange Timez" heißt das neue Album der Band, auf dem viele Gäste wie zum Beispiel Robert Smith, Sänger von The Cure, auftauchen. Auch ihr digitales Konzert hatte viele prominente Gäste. Neben Smith beteiligten sich unter anderem Comedian Matt Berry und die Indieband Slaves am Streaming-Event. "Alles in allem super abwechslungsreich, man hat sich keine Sekunde gelangweilt", sagt Franz.

Kostenlos war das Konzert nicht. Rund 30 Euro mussten Fans für die Tickets bezahlen. Da aber rund 120 Menschen einige Wochen an der Vorbereitung für das Event beteiligt gewesen seien, sei dies angemessen, so Franz. Die nächste reale Tour hat die Band für kommenden Sommer angekündigt.

(nho)