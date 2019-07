Live vom 29. Rudolstadt-Festival Eine Sommernacht mit Roots-, Folk- und Weltmusik

Moderation: Carsten Beyer

Rudolstadt ist Anfang Juli im Festival-Fieber. (Rudolstadt-Festival / Matthias Kimpel)

Eine Stadt wird zur großen Musikbühne: Straßen, Plätze und Parks werden von Bands bespielt. Das ist Anziehungspunkt für ein aus ganz Europa angereistes Publikum. Wir senden live mittendrin: mit Konzertübertragungen und Interviews.

Ein langes Wochenende, 20 Bühnen, mehr als 300 Konzerte mit Musik aus aller Welt – kann man das überhaupt im Radio abbilden? Man kann! Jedenfalls versuchen wir es – und das seit vielen Jahren.

Wenn am ersten Juli-Wochenende, vom 4. bis zum 9.7.2019, im Saaletal Deutschland größtes Festival für Folk, Lied und Weltmusik zum 29. Mal über die Bühnen geht, ist Deutschlandfunk Kultur wieder live dabei. Mit Konzert- Übertragungen, Reportagen und Interviews. Und mit einer großen Live-Sendung am Samstagabend.

Länderschwerpunkt aus dem Fernen Osten

Dabei wird in diesem Jahr der Iran besonders im Fokus stehen – ein Land, das mehr zu bieten hat als politische Konflikte und die religiöse Engstirnigkeit seiner Mullahs: Zehn Ensembles – aus dem Land selbst und aus der Diaspora – werden die reiche persische Tradition und die aktuelle Musikszene des Landes repräsentieren.

Unter anderem treten die Sängerin Mahdieh Mohammadkhani und ihr Kollege Vahid Taj auf, zwei der bekanntesten Stimmen der traditionellen Musik im Iran, sowie der Setar-Virtuose Hamid Motebassem. Sein Orchesterwerk "Pardis", uraufgeführt 2012 in London, wird auf der Heidecksburg zu hören sein, interpretiert von einem iranischen Ensemble und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter ihrem Dirigenten Oliver Weder.

Vielfalt in vier Tagen

Zu den Highlights in Rudolstadt gehören in diesem Jahr aber auch das 40. Euroradio Folk Festival mit Folkbands aus ganz Europa, die barocke Bourrée als Tanz des Jahres, und die Verleihung des Folk und Weltmusikpreises Ruth an den Münchner Hackbrett-Spieler und Kabarettisten Rudi Zapf.

Der Münchner Hackbrett-Spieler und Kabarettisten Rudi Zapf ist diesjähriger Träger des Folk und Weltmusikpreises Ruth. (Rudi Zapf / Rudi Zapf)

Er erhält die Auszeichnung für eine von ihm geprägte neue Volksmusik, die Klänge aus aller Welt integriert.

Und Rudolstadt bietet wie immer die Gelegenheit, bekannte und unbekannte Musiker zu treffen: Freuen kann man sich unter anderem auf Stars wie Angélique Kidjo, Lizz Wright, Seun Kuti, Ólafur Arnalds und die Cowboy Junkies, aber auch auf schräge Straßenmusiker aus der ganzen Welt.

Drei Stunden vom Festival

Das Übertragungsteam ist schon seit Donnerstag vor Ort und hat etliche Konzerte mitgeschnitten. Zudem wird sich Carsten Beyer in verschiedene Live-Acts schalten, zum Beispiel in der Kirche des Ortes, zur Bühne im Heine-Park, zu den Burgterrassen oder ins Theater.

ca. 19.15 Uhr "Sing The Truth" - Eröffnungskonzert in Ausschnitten

ca. 19.30 Uhr Live aus der Kirche: BraAgas

ca. 19.45 Uhr Live aus dem Heine-Park: Inna de Yard

ca. 20.05 Uhr Rudi Zapf & Zapf’n Streich

ca. 20.30 Uhr Herbert Pixner Projekt

ca. 20.45 Uhr Olafur Arnalds

ca. 21.10 Uhr Live aus dem Theater: Ali Ghamsari

ca. 21.30 Uhr Hamid Motebassem & Orchester

ca. 21.50 Uhr Lüül & Band

ca. 22.05 Uhr Live aus dem Heine-Park: Alice Phoebe Lou

ca. 22.20 Uhr Live aus dem Heine-Park: Luedji Luna

ca. 22.40 Uhr Gaizca Project

BraAgas sind beim Festival mit dabei. (BraAgas / BraAgas)

Folgende Konzerte werden demnächst auf unserem Sendeplatz "In Concert" immer montags zu hören sein:

15.07.2019, 20.03 Uhr: "Sing the truth", das Eröffnungskonzert

12.08.2019, 20.03 Uhr: Cowboy Junkies

09.09.2019, 20.03 Uhr: The Cat Empire

04.11.2019, 20.02 Uhr: Inna de Yard