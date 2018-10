Live aus München Wie tickt Bayern vor dieser besonderen Wahl?

Moderation: Nana Brink und Korbinian Frenzel

Zur Landtagswahl in Bayern am 14.10.2018. (dpa / picture alliance / Sven Simon)

Selten war eine Wahl in Bayern so spannend wie diese. Wir senden deshalb zwei Stunden live aus München - im Gespräch mit dem Soziologen Armin Nassehi, der Regionalforscherin Marita Krauss und vielen weiteren Gästen.

Was in den letzten Jahrzehnten fast immer ein Selbstläufer für die CSU war, wird am Sonntag zu einer Gleichung mit vielen unbekannten. Erlebt die CSU einen Ansturz? Wie tief fällt der aus – und wer profitiert? Sind die Grünen die neue Mitte? Oder rückt der Freistaat mit einer starken AfD politisch nach rechts?

Welche gesellschaftlichen Veränderungen drücken sich in all dem aus? Rücken Stadt und Land auch in Bayern immer weiter auseinander? Differenziert sich auch hier die Gesellschaft immer weiter auseinander, so dass auch die Parlamente zwangsläufig immer bunter werden?

Deutschlandfunk Kultur nimmt sich zwei Stunden Zeit, um am Freitag vor der Wahl einen Gesprächssalon zu eröffnen. Ab 12.05 Uhr mit einer Live-Sendung aus dem Galerie Café Käthe in München.

Nana Brink und Korbinian Frenzel werden dort gemeinsam mit Bayern-Korrespondent Michael Watzke u.a. den Soziologen Armin Nassehi, die Regionalforscherin Marita Krauss und viele weitere Gäste begrüßen.