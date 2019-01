Live aus der Metropolitan Opera New York Dudamel dirigiert "Otello"

Moderation: Ulrike Klobes

Gustavo Dudamel dirigiert inzwischen das Orchester der Metropolitan Opera. (Gustavo Dudamel / Nohely Oliveros)

Verdis Eifersuchtsdrama "Otello" ist die Debüt-Oper von Gustavo Dudamel an der berühmten Metropolitan Opera in New York. Dudamels Lieblingsstelle ist das Gebet der Desdemona, bevor sie der Rache ihres Mannes zum Opfer fällt.

Es war eine der Opern, die Verdi einen riesigen Erfolg bescherten. Der Stoff des eifersüchtigen Otello - frei nach dem Schauspiel von Shakespeare. Deutschlandfunk Kultur überträgt die Oper live aus New York. Dirigent Gustavo Dudamel stellt sich mit dieser Produktion das erste Mal in diesem Hause vor.

Jago (Željko Lučić) nährt Eifersucht bei Otello (Stuart Skelton) (Met Opera / Ken Howard)

Jago nährt den Verdacht, dass Otellos Frau Desdemona nicht treu sei. Plötzlich sieht er Anzeichen und Verhaltensweisen, die darauf hin deuten könnten. Doch Desdemona trifft keine Schuld, und sie beteuert dies ungehört.

Ungehörte Unschuldsbeteuerungen der Desdemona (Sonya Yoncheva) vor Otello (Stuart Skelton) (Met Opera / Ken Howard)Doch Otello sieht nur falsche Zeichen und stürmt das Schlafzimmer Desdemonas. Gleich zu Beginn fragt er, ob sie gebetet habe. Soviel will er ihr noch zugestehen, sich rein zu fühlen gegenüber Gott, um das Gottloseste zu tun, dass man vollbringen kann. Er erdrosselt Desdemona in ihrem weißen Nachthemd, in dem sie zuvor noch betend am Hausaltar gekniet hatte.

Desdemonas (Sonya Yoncheva) betet ein letztes Mal. (Met Opera / Ken Howard)

Kurz nach ihrem Tod klärt sich alles auf. Otello begreift und zückt das Messer, um sich zu erstechen, denn mit dieser Schuld kann er nicht leben.

Höhepunkt im leisesten Moment

Nach viel Tumult in der Partitur kommen nur die Streicher zum Zuge und der Sopran singt ein Gebet. Für den Dirigenten ist diese Szene, fast am Ende der Oper, der Schlüsselmoment der ganzen Oper. Allein, um diese Szene wirkungsvoll gestalten zu können, hat Dudamel den "Lärm" zuvor umso opulenter angelegt. Überhaupt zeigte er sich in Interviews erstaunt über die gespannte Aufmerksamkeit des Orchesters, das diese Oper so gut kenne. Die Arbeit habe ihm in den Proben große Freude bereitet. (CdR)

Neu im Orchestergraben der Met: Dirigent Gustavo Dudamel. (Met Opera / Ken Howard)

Live aus der Metropolitan Opera New York

Giuseppe Verdi

"Otello", Oper in vier Akten

Libretto: Arrigo Boito nach William Shakespeare

Otello - Stuart Skelton, Tenor

Jago - Željko Lučić, Bariton

Cassio - Alexey Dolgov, Tenor

Lodovico - James Morris, Bass

Desdemona - Sonya Yoncheva, Sopran

Emilia - Jennifer Johnson Cano, Mezzosopran



Chor und Orchester der Metropolitan Opera New York

Gustavo Dudamel, Leitung

ca. 20.15 Uhr Opernpause. Darin "Esultate! Die Geschichte des italienischen Spinto-Tenors" von Uwe Friedrich