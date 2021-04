Live aus dem Großen Saal der Hochschule für Musik und Theater Rostock Individuell und praxisorientiert mit Meer-Wert

Moderation: Carola Malter

Eingang zum Katharinenstift der Musikhochschule (Foto: Alexander Rudolph)

In Rostock steht eine der schönsten Musikhochschulen Deutschlands. Doch wie erleben die Studierenden ihre Ausbildung in Zeiten der Pandemie? Wie sehen sie ihre Zukunft? Die Hörprobe stellt Studierende vor und gibt Antworten auf diese und andere Fragen.

Die Hochschule für Musik und Theater Rostock ist eine der jüngsten Hochschulen hierzulande, gegründet 1994 im wiedervereinten Deutschland. Die Traditionen jedoch reichen weit zurück. Schon 1947 wurde hier unter der Leitung des Komponisten Rudolf Wagner-Régeny eine Ausbildungsstätte für Musiker, Schauspieler und Tänzer gegründet, die 1978 eine Außenstelle der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler" wurde.



Studieren im ehemaligen Kloster der Franziskaner

Heute ist die Musikhochschule im denkmalgeschützten Katharinenstift, einem ehemaligen Franziskanerkloster, in Rostocks östlicher Altstadt eine begehrte Ausbildungsstätte für junge Menschen aus ganz Europa. 500 Studierende aus über 40 Nationen bereiten sie hier umfassend auf ihre künstlerische Zukunft vor. Was bedeutet eine exzellente künstlerische Ausbildung im 21. Jahrhundert? An welcher Zukunft arbeiten die Studentinnen und Studenten? Welche Experimente wagen sie? Welche Grenzen überschreiten sie? Wie hat die Pandemie ihr Leben verändert?

In der Hörprobe stellen wir Ihnen Solisten und Ensembles der verschiedenen Abteilungen der Hochschule mit ihrer Musik und im Gespräch vor.



Studierende der Musikhochschule Rostock (Foto: Paul Wagner Maria Schatz )

Ludwig van Beethoven

Klaviertrio c-moll op.1 Nr.3

dar.: Allegro con brio

Trio Nordlicht

Ferdinando Carulli

Konzert für Gitarre und Streicher A-Dur op.8

In einer Bearbeitung für Gitarrenensemble von Tristan Angenendt

Gitarrenensemble der hmt Rostock und Schüler der Yaro

Robert Schumann

Abegg-Variationen op.1

Elias Projahn, Klavier

Edgar Varese

Ionisation für 13 Schlagzeuger

Percussion Community Rostock

Leitung: Henrik M. Schmidt

Camille Saint-Saëns

Konzert für Violine und Orchester Nr.3 h-Moll op.61

dar.: III Molto moderato e maestoso. Allegor non troppo

Franz Göbel, Violine

Christina Noe, Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart

Finale a.d. 1. Akt der Oper "Don Giovanni"

Jaehwan Shim (Don Giovanni)

So Yeon Yang (Donna Anna)

Saemchan Lee (Don Ottavio)

Kaho Yamashita (Donna Elvira)

Junho Jung (Leporello)

Lino Ackermann (Masetto)

Klara Brockhaus (Zerlina)

Joon-Hee Lee, Klavier

Paul Dukas

"L’apprenti srcier" für zwei Klaviere

Klavierduo Ada und Ead Rückschloß