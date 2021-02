Kulturnachrichten

Samstag, 6. Februar 2021

"Little Island " - New York bekommt neuen Kulturpark New York bekommt einen neuen Park, der eine Brücke zwischen Natur und Kunst bilden soll. Die Eröffnung von "Little Island", einer künstlichen Insel im Hudson River vor der Westseite Manhattans, ist für den Frühling vorgesehen. Die Organisatoren teilten in der US-Metropole mit, Künstlerinnen und Künstler sollten den Park mit einem kuratierten Programm zum Leben erwecken. In einer dreijährigen Residenz werden sie gemeinsam mit lokalen Partnern Kulturveranstaltungen und Festivals planen. Auf "Little Island", das etwas größer als ein Fußballfeld ist, befindet sich ein Amphitheater mit 750 Plätzen. Die Insel steht auf riesigen, verschieden hohen Betonstelen, so dass die Gartenlandschaft mit Dutzenden Bäumen, Sträuchern und Rasenflächen hügelig erscheint. Besucher können von "Little Island" neue Ausblicke auf Teile Manhattans und seine Skyline genießen.

56 Millionen Euro für Sanierung von Kloster Eberbach Das Kloster Eberbach bei Eltville im Rheingau soll 56 Millionen Euro für seine Sanierung erhalten. Das Land Hessen will das Geld während der kommenden zehn Jahre zur Verfügung stellen. Das Kloster gelte als bedeutendstes mittelalterliches Kulturdenkmal in Hessen, sagte Priska Hinz, Landes-Umweltministerin und Vorsitzende des Kuratoriums der "Stiftung Kloster Eberbach". Hunderttausende Gäste aus dem In- und Ausland besuchen jährlich das ehemalige Zisterzienserkloster mit seiner romanischen Architektur. Gegründet wurde es im Jahr 1136. Seit 1986 wird die Anlage einer Generalsanierung unterzogen. Die bis 2030 vorgesehene Förderung dient nach Angaben von Hinz zahlreichen Sanierungsmaßnamen, die auch den Energieverbrauch senken sollen.

Schauspiel-Verband unterstützt queeres Manifest Der Bundesverband Schauspiel hat sich hinter die Kolleginnen und Kollegen gestellt, die am Freitag im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" mehr Diversität gefordert hatten. In einem Manifest hatten sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler als schwul, lesbisch, bisexuell oder trans geoutet. Man unterstütze das und solidarisiere sich, sagte Antoine Monot Jr., Vorstandsmitglied des Bundesverbands Schauspiel, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen hätten Angst, wegen ihrer sexuellen Orientierung bestimmte Rollen nicht zu bekommen - etwa weil ein schwuler Mann nicht gern als Liebhaber einer Frau besetzt werde. Dabei werde Fiktion in anderen Konstellationen akzeptiert, sagte Monot - wenn zum Beispiel Schauspieler kinderlose Singles spielten, die im echten Leben Väter seien.

Jendrik Sigwart singt beim Eurovision Song Contest Der Hamburger Sänger Jendrik Sigwart wird Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest vertreten. Der 26jährige habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugt, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Mit welchem Titel Sigwart am 22. Mai in Rotterdam ins Rennen geht, will der NDR am 25. Februar bekanntgeben. Jendrik Sigwart absolvierte ein Studium zum Musical-Darsteller am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Eigene Songs hat er auf der Ukulele, seinem Lieblingsinstrument, geschrieben.

Drei-Stufen-Plan für die Rückkehr des Kulturlebens Wie sieht der Weg der Kultur aus dem Corona-Lockdown aus? Die Kulturministerinnen und -minister der Bundesländer haben ihre Vorstellungen in einem Drei-Stufen-Plan skizziert, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Demnach sollen, begleitend zur Wiedereröffnung von Schulen und Kitas, zunächst Bildungsangebote der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen zugelassen werden. Spätestens, wenn der Einzelhandel wieder öffne, sollten dann Museen, Galerien, Gedenkstätten, Bibliotheken und vergleichbare Einrichtungen einen "Basisbetrieb" anbieten. In einer dritten Phase - gekoppelt an die Öffnung der Gastronomie - sollten Veranstaltungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und ähnlichen Veranstaltungsräumen wieder möglich sein. Konkrete Daten wurden nicht genannt. Um das "Eröffnungsszenario" hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder gebeten.

Thüringer Bachwochen fallen erneut aus Die Thüringer Bachwochen fallen zum zweiten Mal aus. Nach der Absage des Festivals 2020 müsse auch die Ausgabe in diesem Jahr, die vom 27. März bis zum 18. April stattfinden sollte, abgesagt werden, teilte die Festivalleitung in Erfurt mit. Bei Thüringens größtem Klassikfestival waren rund 50 Konzerte geplant. Leiter Christoph Drescher sagte, wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen und der ungewissen Pandemie-Entwicklung sei die Anreise von Künstlerinnen und Künstlern sowie Besuchern nicht zu realisieren. Dem Trägerverein des Festivals zufolge soll aber kurzfristig entschieden werden, ob dennoch über Ostern eine kleine Reihe von Konzerten präsentiert werden kann - entweder digital oder sogar mit Publikum. Ein verkürztes, nachgeholtes Festival sei zudem für September geplant. Außerdem solle es im Juni ein Konzertwochenende im Rahmen des Themenjahres "Jüdisches Leben in Thüringen" geben.

Oscar-Preisträger Christopher Plummer gestorben Der kanadische Schauspieler und Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein Manager Lou Pitt mit. Plummer galt als einer der großen Charakterdarsteller seiner Generation. Seine lange Karriere wurde 2012 mit einem Oscar für seine Rolle als Hal Fields in dem Filmdrama "Beginners" gekrönt - er wurde so mit 82 Jahren der älteste Oscar-Gewinner der Filmgeschichte. Plummer spielte unter anderem in "Der rosarote Panther kehrt zurück", "Star Trek VI: das unentdeckte Land", "12 Monkeys" und "Wes Craven präsentiert Dracula". In Fernsehserien von "Die Dornenvögel" bis "Counterstrike" war er mehr als hundertmal zu sehen. 2017 ersetzte Plummer nur sechs Wochen vor dem Kinostart Kevin Spacey als J. Paul Getty in "Alles Geld der Welt". Die Rolle brachte ihm die dritte Oscar-Nominierung ein.

Comic-Zeichner Mawil erhält Wilhelm-Busch-Preis Der Berliner Comic-Autor Markus Witzel, bekannt als Mawil, wird mit dem Wilhelm-Busch-Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre von der Stiftung Sparkasse Schaumburg, der Schaumburger Landschaft und den "Schaumburger Nachrichten" verliehen, wie die Zeitung online berichtete. Mawil veröffentlicht Comics und Graphic Novels, außerdem zeichnet er für Magazine und Tageszeitungen. 2019 gestaltete er als erster Deutscher einen Band der international bekannten Reihe "Lucky Luke". Bisherige Preisträger des Wilhelm-Busch-Preises waren unter anderem Robert Gernhardt, Vicco von Bülow (Loriot) und Ralf König.

Theaterpreise in Venedig an Warlikowski und Tempest Der polnische Theaterregisseur Krzysztof Warlikowski wird in der Theatersparte der Biennale in Venedig 2021 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Das teilte die Festivalleitung in der Lagunenstadt mit. Der 1962 geborene Warlikowski sei eine der prägenden Persönlichkeiten des postkommunistischen Theaters in seiner Heimat, hieß es zur Begründung. Der Silberne Löwe geht an die 1985 in London geborene Kae Tempest für ein vielfältiges Werk mit Theaterstücken, Rap und Erzähltexten. Die Preise sollen beim 49. Internationalen Theaterfestival vom 2. bis 11. Juli in Venedig verliehen werden.