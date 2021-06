Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. Juli 2021

Literaturpreis für Fatima Daas und die Übersetzerin Sina de Malafosse Für den Roman "Die jüngste Tochter" werden die französische Autorin Fatima Daas und die Übersetzerin Sina de Malafosse mit dem Internationalen Literaturpreis für übersetzte Gegenwartsliteraturen ausgezeichnet. Die mit 20 000 Euro für die Autorin und 15 000 Euro für die Übersetzerin dotierte Auszeichnung soll nicht nur herausragende aktuelle Stimmen der internationalen Erzählliteratur würdigen, sondern insbesondere die Allianz von Autorin und Übersetzerin auszeichnen. Der Preis wurde zum 13. Mal vom Haus der Kulturen der Welt und der Stiftung Elementarteilchen verliehen. "Jedes Wort dieses autofiktionalen Romandebüts zeugt von der Unerschrockenheit und verletzlichen Offenheit der Erzählerin, die als Tochter algerischer Einwanderer in Clichy-sous-Bois aufwächst", urteilte die Jury. Der Roman schildere die Suche nach einer Identität, in der eine junge Frau dem Islam näherkommen und sich von sexuellen Rollenzuschreibungen lösen könne, ohne das eine gegen das andere verteidigen zu müssen. Sina de Malafosse schaffe es, in ihrer Übersetzung Präzision und Sprachspiel zu gleichen Teilen zu bewahren.

US-Gericht kippt Cosbys Verurteilung Das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Verurteilung des US-Schauspielers und Entertainers Bill Cosby wegen sexueller Nötigung gekippt. Cosby galt einst als Superstar und Amerikas Vorzeige-Vater, dann wurde er zum ersten berühmten Verurteilten der Ära #MeToo, der weltweiten Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Mehr als 60 Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen - so argumentierte das Gericht jetzt in einer rund 80 Seiten langen Stellungnahme. Der 83jährige ist bereits wieder auf freiem Fuß. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren von anderen Gerichten abgelehnt worden.

Fox News: Millionenstrafe wegen sexueller Belästigung Fox News muss wegen sexueller Belästigung seiner Angestellten am Arbeitsplatz eine Strafe von einer Million Dollar (840 000 Euro) zahlen. Darauf einigte sich der konservative US-Nachrichtensender mit der Kommission für Menschenrechte in New York City. Er soll auch Schulungen und eine Hotline für seine Angestellten anbieten. Es geht um vier konkrete Vorwürfe, ermittelt wurde seit 2017, nachdem Berichte über Missstände bei Fox News nach außen gedrungen waren. Die Kommission machte nicht öffentlich, gegen wen sich die Anschuldigungen richteten. Der mittlerweile verstorbene Sender-Chef Roger Ailes und Moderator Bill O'Reilly verloren wegen ähnlicher Vorwürfe ihre Jobs. Fox teilte mit, dass diese Fälle einer alten Senderkultur angehörten, die jetzt keinen Platz mehr habe.