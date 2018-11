Kulturnachrichten

Dienstag, 13. November 2018

Literaturpreis für Angelika Klüssendorf Sie erhält die Auszeichnung für ihr Gesamtwerk Die Autorin Angelika Klüssendorf erhält für ihr Gesamtwerk den Marie Luise Kaschnitz-Literaturpreis. Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung werde am 19. Mai 2019 verliehen, teilte die Evangelische Akademie Tutzing mit. Seit ihrem Debüt "Sehnsüchte. Eine Erzählung" von 1990 erzähle die Autorin aus der Perspektive von Schwachen und Gedemütigten, meist Mädchen und Frauen, erklärte die Jury. Es folgte eine Roman-Trilogie, die in diesem Jahr mit "Jahre später" ihren viel beachteten Abschluss fand. Sie erzählt von einem Mädchen aus der DDR, das in den Westen ausreist. Auch die Autorin selbst wuchs in der DDR auf, bevor sie 1985 in die Bundesrepublik umsiedelte. Die Akademie erinnert mit dem Preis an die Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz. Preisträger in früheren Jahren waren unter anderem Julia Franck, Lutz Seiler und zuletzt Michael Köhlmeier.

Jazzmusiker Wolfgang Schlüter gestorben Er wurde 85 Jahre alt Der Jazzmusiker Wolfgang Schlüter ist tot. Wie seine Plattenfirma Skip Records mitteilte, starb er gestern im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Der 1933 in Berlin geborene Musiker wollte eigentlich klassischer Solopaukist werden, wechselte dann aber zum Vibraphon und zum Jazz. 2001 wurde er mit dem Deutschen Jazzpreis und 2013 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet. Schlüter spielte in bekannten deutschen Rundfunkorchestern bei Kurt Edelhagen, Erwin Lehn, Werner Müller, Paul Kuhn und Franz Thon, der ihn 1965 zum NDR holte. Dort prägte er 30 Jahre lang den Charakter der NDR-Bigband. Schlüters Schwerpunkt lag in den Bereichen Swing, Bebop und Cool Jazz. Seit 1966 experimentierte er zusammen mit Michael Naura und dem Poeten Peter Rühmkorf auch in grenzüberschreitenden Jazz-und-Lyrik-Projekten. Ein kurz vor seinem Tod abgeschlossenes Projekt mit seinem Wolfgang Schlüter Quartett und Streichern werde jetzt posthum veröffentlicht, sagte eine Sprecherin von Skip Records.

Magritte-Gemälde erzielt Rekordpreis Knapp 27 Millionen Dollar für "Le principe du plaisir" bei Auktion in New York Ein Gemälde von René Magritte ist in New York für 26,8 Millionen Dollar (knapp 24 Millionen Euro) versteigert worden. Das Werk "Le principe du plaisir" erreichte damit bei einer Auktion einen neuen Rekordpreis für ein Bild des belgischen Surrealisten. Der bislang teuerste Magritte war "La corde sensible", das 2017 in London einen Preis von 17,9 Millionen Dollar erzielt hatte. Das Auktionshaus Sotheby's hatte "Le principe du plaisir" im Vorfeld auf 15 bis 20 Millionen Dollar geschätzt. Mit sieben Sammlern wetteiferten bei der Auktion ungewöhnlich viele Bieter um das Werk und trieben den Preis damit in die Höhe. Mehrere weitere Kunstwerke überstiegen bei der Versteigerung ebenfalls die Erwartungen: "Improvisation auf Mahagoni" von Wassily Kandinsky kam auf 24,2 Millionen Dollar. Das nach Erwartungen von Sotheby's als Herzstück der Herbstauktion geltende Werk "Pre-War Pageant" von Marsden Hartley fand dagegen keinen Käufer.

Comicautor Stan Lee mit 95 Jahren gestorben Er schuf Figuren wie "Spider-Man" und "Hulk" Die amerikanische Comic-Legende Stan Lee ist tot: Der Schöpfer von Spiderman, Iron Man und anderen Superhelden starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie mehrere US-Medien berichten. Lee hatte in den 60er Jahren mit dem Marvel-Verlag das Superhelden-Genre revolutioniert. Viele seiner Figuren wie X-Men, Hulk oder Black Panther dominieren bis heute die Kino-Leinwände. 1941 hatte er als Aushilfsredakteur seine ersten Comics veröffentlicht und wählte dafür das Pseudonym Stan Lee. 1961 wurde er dann Chefredakteur bei Timely Comics, das bald darauf in Marvel umbenannt wurde, und er schuf dann gemeinsam mit den legendären Comiczeichnern Jack Kirby oder Stephen Ditko das Marvel-Universum.

Aachener Ludwig Forum ist Museum des Jahres Kritiker schätzten vor allem die Sonderschauen des Hauses Zweifache Würdigung des Aachener Ludwig Forums für zeitgenössische Kunst: Das Museum mit umfangreichen Beständen aus der Sammlung von Irene und Peter Ludwig ist von der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA zum Museum des Jahres 2018 gewählt worden. Das Ludwig Forum sei vor allem durch gut präsentierte und recherchierte thematische Sonderausstellungen aufgefallen, die künstlerische Strömungen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit in neuem Licht zeigten, begründete der Verband am Montag die Wahl. Als Ausstellung des Jahres kürte der Verband die im Ludwig Forum präsentierte Schau "Flashes of the Future - Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen". Die von Andreas Beitin und dem Kunsthistoriker und Kurator Eckhart Gillen erarbeitete Ausstellung habe in über 200 Werken ein umfassendes Panorama der Kunst um 1968 in all ihren Stilrichtungen entfaltet, hieß es in der Begründung.

Ralf König beschenkt Frankfurter Caricatura Museum hat bereits viele Originale auch von andere Autoren Der Comiczeichner Ralf König hat dem Frankfurter Caricatura-Museum zum zehnjährigen Bestehen sechs Bildergeschichten geschenkt. Der 58-jährige Kölner habe die Arbeiten "Evolutionsbremse", "Macbeth und Hoppenstedt", "David & Goliath", "Götterspeise", "Frühling" sowie "Karikaturenstreit" dem Caricatura-Leiter Achim Frenz überreicht, teilte das Museum mit. Frenz äußerte sich begeistert über das Geschenk: "Wir freuen uns, dass wir zu unserem Jubiläum nun Werke eines der erfolgreichsten Comiczeichner Deutschlands in unsere Sammlung aufnehmen können." Die Sammlung des Caricatura-Museums umfasst nach den Angaben ihres Leiters mehr als 7.000 Originale der Zeichner der "Neuen Frankfurter Satiriker-Schule" sowie rund 3.500 Zeichnungen weiterer Karikaturisten, darunter Felix Mussil und Marie Marcks. Ralf König veröffentlichte seine ersten Comics 1979 in dem Münchner Underground-Magazin "Zomix" sowie in der Schwulenzeitschrift "Rosa Flieder". Bekannt wurde König 1987 mit seinem Comic-Roman "Der bewegte Mann", der als Vorlage zu der gleichnamigen Filmkomödie von Sönke Wortmann diente.

Kulturpreise für Amelie Deuflhard und Dieter Kosslick Europäische Kulturmarken-Awards gehen an neun Preisträger Die Jury des Europäischen Kulturmarken-Awards hat Berlinale-Chef Dieter Kosslick den Sonderpreis für sein Lebenswerk zugesprochen. Der 70-jährige Festivaldirektor wird 2019 nach dem Kinofest seinen Posten in der Hauptstadt räumen. Er ist seit 2001 das Gesicht der Berlinale. "Dieter Kosslick kann Kräfte bündeln, Experimentierfelder entwickeln und zog damit im letzten Jahr 16.000 internationale Fachbesucher aus 130 Ländern nach Berlin", begründete die Jury ihre Wahl. Der Preis Europäische Kulturmanagerin geht 2018 nach Hamburg an die Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wurden zur Kulturmarke des Jahres gewählt. In der Kategorie "Medienkultur" wurde das Magazin für klassische Musik "Crescendo" ausgezeichnet. Insgesamt ehrte die 39-köpfige Expertenjury aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien neun Preisträger.