Kulturnachrichten

Freitag, 12. Oktober 2018

Literaturpreis der Neuen Akademie für Maryse Condé Alternative zu nicht vergebenem Literaturnobelpreis Der Literaturpreis der Neuen Akademie geht an die Schriftstellerin Maryse Condé aus Guadeloupe. Die Jury lobte in Stockholm Condés Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur. Die 82-jährige habe in ihren Büchern respektvoll und präzise, aber auch mit Humor über die Verheerungen des Kolonialismus als auch die chaotische Zeit des Postkolonialismus geschrieben. Der Preis war als Ersatz für den in diesem Jahr abgesagten Literaturnobelpreis ins Leben gerufen worden. Er wird am 9. Dezember - einen Tag vor der Verleihung der Nobelpreise - in Stockholm vergeben. Die Neue Akademie wurde Anfang 2018 von kulturinteressierten Menschen als Reaktion auf den Skandal um die Schwedische Akademie gegründet. Diese vergibt üblicherweise den Literaturnobelpreis. Aufgrund von internen Streitigkeiten und dem Ausscheiden mehrerer Mitglieder wurde die Verleihung des Preises in diesem Jahr abgesagt.

Stephan Rürup gewinnt Deutschen Cartoonpreis 2018 Auszeichnung für treffende Beschreibung deutscher Mentalität Der Deutsche Cartoonpreis geht an Stephan Rürup. Der 53-jährige Künstler erhalte den ersten Preis für eine Zeichnung über Kinderarmut, sagte Martin Sonntag, Leiter der Caricatura Kassel, bei der Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse. Der Sieger-Cartoon zeigt zwei Männer mit Einkaufstaschen die an bettelnden Kindern vorbeigehen und sich über Kinderarmut beklagen. Aber sie gehe vorbei, sagt einer der Männer, "irgendwann sind die Bälger erwachsen". Rürup habe mit seinem Cartoon die deutsche Mentalität, vieles auf die kommenden Generationen abzuschieben, hervorragend ins Bild gesetzt und liefere eine "knallharte und pointierte Analyse", so Sonntag. Stephan Rürup arbeitet als Cartoonist, Karikaturist, Autor und Illustrator. Seine Zeichnungen erscheinen unter anderem im Satiremagazin "Titanic" und der Tageszeitung "Die Welt". Der Deutsche Cartoon-Preis wird u.a. von der Frankfurter Buchmesse vergeben und ist mit 3000 Euro dotiert.

Restauratoren beklagen zu geringe Wertschätzung Berufsverband will Bewusstsein für wichtige Arbeit schärfen Mehr Wertschätzung für die Arbeit der Restauratoren in Deutschland wünscht sich der Berufsverband der Restauratoren. Die Kollegen seien unverzichtbar für den Erhalt des Kulturguts, wirkten aber meist im Verborgenen, sagte Anne Harmssen vom Präsidium des Verbandes. Die Bezahlung der meist selbstständigen Kollegen müsse verbessert werden, denn diese entspreche weder der Leistung noch der jahrelangen Ausbildung und Verantwortung. Das Berufsbild habe sich geändert, die Tarifpolitik nicht, so Harmssen. Sie forderte auch mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung ein Umdenken. "Es braucht eine größere Aufmerksamkeit und ein stärkeres Bewusstsein für das, was Restauratoren tun." Nur manchmal, bei prominenten Projekten, falle auch auf sie das Licht der Öffentlichkeit. Einen Blick hinter die Kulissen bietet der erste Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag. Experten geben dann in mehr als 260 Museen und Werkstätten Einblick in ihre Arbeit. Bei Gesprächen, Vorführungen und Vorträgen werden sie erläutern, wie sie wertvolle Kunstwerke erhalten oder nach Beschädigung wiederherstellen.

Grütters plädiert für Kultur als Staatsziel im Grundgesetz Bisher aber keine ausreichende Zustimmung der Bundesländer Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterstützt die Forderung Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, sagte sie in einem Interview mit der Zeitung "Das Parlament": "Im Koalitionsvertrag haben wir uns wegen des Einwandes einiger Länder nicht darauf verständigen können. Aber ich sage: Es wäre eine Selbstverpflichtung des Staates, die die fundamentale Bedeutung der Kultur für das Gemeinwesen betont". Einer Abschaffung des Kooperationsverbotes in der Kulturpolitik erteilte die Staatsministerin allerdings eine Absage. Aus Anlass des bevorstehenden 20. Jahrestages der Einsetzung des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien zog Grütters eine positive Bilanz zum Verhältnis von Bund und Ländern in der Kulturpolitik. Das Amt des Bundesbeauftragten werde von den Ländern längst nicht mehr abgelehnt und eher "in einer Mischung aus ein bisschen Eifersucht und Wohlwollen betrachtet".

Streit um Kunstwerk von Jeff Koons in Paris beigelegt Stadt will Tulpen-Skulptur auf Gelände des Petit Palais aufstellen Der monatelange Streit um den Standort in Paris für ein Kunstwerk von Jeff Koons ist vorerst beigelegt worden. Die 33 Tonnen schwere Skulptur "Bouquet of Tulips" (Tulpenstrauß) werde auf dem Gelände des Petit Palais aufgestellt, teilte die Stadt mit. Der US-Künstler habe darauf bestanden, dass sein Werk im Pariser Zentrum nahe der Anschlagsorte vom November 2015 gezeigt wird. Jetzt werde das Werk in der Nähe der Champs Elysées stehen, sagte der stellvertretende Kulturbeauftragte der Stadt, Christophe Girard, dem Sender France Inter. Mit der Skulptur einer ausgestreckten Hand mit bunten Tulpen will Koons an die Menschen erinnern, die vor rund 3 Jahren u.a. am Fußballstadion Stade de France und im Musikclub Bataclan bei einer islamistischen Anschlagsserie getötet oder verletzt worden waren. Damals starben 130 Menschen und hunderte wurden verletzt. Viele Pariser sehen allerdings keinen Zusammenhang zwischen den Anschlägen und dem bunten Blumenstrauß.

Werkbundsiedlungen für Kulturerbe-Siegel nominiert Experimentelle Architektur legte vor rund 100 Jahren Grundstein für neues Bauen Deutschland wird die Werkbundsiedlungen in Europa für das "Europäische Kulturerbe-Siegel" vorschlagen. Für die nächste Bewerbungsrunde werde ein Antrag von fünf Stätten in Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik bei der EU-Kommission eingereicht, teilte die Kultusministerkonferenz (KMK) mit. Werkbundsiedlungen sind experimentelle Wohnsiedlungen, die ab 1920 gebaut wurden und nach Angaben der KMK wegweisend für den Wohnungsbau waren. Zu den bekanntesten Anlagen zählt die Weissenhofsiedlung in Stuttgart von Ludwig Mies van der Rohe. Diese Siedlungen seien viel zu wenig bekannt, sagte KMK-Präsident Helmut Holter. Die Nominierung solle das ändern und die europäische Reformbewegung, "an der nahezu alle berühmt gewordenen Architekten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beteiligt waren", in die Öffentlichkeit rücken. Seit 2011 würdigt die Europäische Kommission Stätten, die die europäische Einigung sowie die Ideale und die Geschichte der EU in besonderer Weise symbolisieren. Die Auszeichnung soll vor allem bei jungen Bürgern das Bewusstsein für eine europäische Identität stärken und einen Bezug zum Kulturerbe vereinfachen.

Verschollene Klimt-Zeichnungen in Leipzig entdeckt Kolorierte Werke des Wiener Malers besonders selten In Leipzig sind vier verschollene Werke des Wiener Malers Gustav Klimt (1862-1918) wiederentdeckt worden. Nach Angaben des Direktors des Museums für Bildende Künste in Leipzig, Alfred Weidinger, wurden sie im Depot des Museums entdeckt. Dabei handele es sich um vier kolorierte Zeichnungen, die der Bildhauer Max Klinger (1857-1920) einst persönlich ausgewählt und privat gekauft habe. Die Werke seien "eine absolute Rarität, weil gerade kolorierte Zeichnungen von Klimt absolut selten sind", sagte der Museumsdirektor. Drei der wiederentdeckten Arbeiten sollen im Museum der Bildenden Künste in Leipzig gezeigt werden. Die Präsentation erfolgt zeitgleich mit einer großen Klimt-Schau im Kunstmuseum Moritzburg Halle. Anlässlich des 100. Todestages des Wiener Jugendstilmeisters öffnet dort die einzige Klimt-Schau außerhalb Österreichs.

Lindsey Buckingham verklagt Fleetwood Mac Ex-Gitarrist der Band will Entschädigung wegen Tournee-Ausbootung Die amerikanisch-britische Rockband Fleetwood Mac ist von ihrem früheren Gitarristen und Songwriter Lindsey Buckingham (69) verklagt worden. Buckingham reichte eine Klage wegen Vertragsbruchs vor einem Gericht in Los Angeles ein, wie die Musikzeitschrift "Rolling Stone" berichtete. Im vorigen April war bekannt geworden, dass sich die Gruppe um Bandgründer und Schlagzeuger Mick Fleetwood und Sängerin Stevie Nicks von Buckingham getrennt hatte. Grund dafür sei ein Streit über den Zeitpunkt ihrer geplanten Tournee gewesen, hieß es. Buckingham will nun eine finanzielle Entschädigung von mehr als zehn Millionen Dollar, weil die Band im vorigen Januar entschieden hatte, ohne ihn auf Tournee zu gehen, sagte der Musiker der Zeitschrift. Er sei "tief überrascht und betrübt" gewesen, dass damit das "wunderbare" 43-jährige Vermächtnis der Band beendet worden sei.

In Isreal Geldstrafe wegen Lorde-Absage verhängt Nach Boykottaufruf müssen zwei Neuseeländerinnen 10300 Euro bezahlen Ein israelisches Gericht wirft zwei Neuseeländerinnen vor, dabei geholfen zu haben, die Popsängerin Lorde zur Absage eines Auftritts in Israel zu überreden. Das Urteil ist vermutlich das erste, bei dem ein Gesetz von 2011 zur Anwendung kommt, das Zivilklagen gegen Personen zulässt, die zu einem Boykott gegen das Land aufrufen. Die zwei Neuseeländerinnen hatten in einem offenen Brief Lorde aufgerufen, sich "dem künstlerischen Boykott von Israel" anzuschließen. Lorde erwähnte den Brief und sagte Tage später ihr Konzert ab. Drei israelische Ticketbesitzer reichten die Klage ein. Sie argumentierten, die Absage habe emotionales Leid ausgelöst.

Kanye West mit bizarrem Auftritt im Oval Office Musiker mit langatmigen Monologen bei Besuch im Weißen Haus Kanye West hat im Weißen Haus in Washington einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Vor einem privaten Mittagessen mit US-Präsident Trump setzte der Rapper im Oval Office zu langatmigen Monologen an, in denen er gleich eine Reihe von Themen streifte: Sozialpolitik, psychische Probleme, Gefängnisreform und seine Unterstützung für Trump. Viele Leute seien der Meinung, dass man als Schwarzer Demokrat sein müsse, sagte West. Seine Freunde hätten ihn gedrängt, nicht seine rote Mütze mit Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" zu tragen. Doch "diese Mütze, sie gibt mir irgendwie Kraft", erklärte der Rapper. Desweiteren hielt er Trump zugute, einen Krieg gegen Nordkorea verhindert zu haben. Dann riet er seinem Gastgeber, die Präsidentenmaschine gegen ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug auszutauschen.

Weinstein: Teil von Anklage fallengelassen Anklagepunkt im Fall Lucia Evans wird nicht mehr berücksichtigt Die Staatsanwaltschaft in New York hat einen Teil des Strafverfahrens gegen Harvey Weinstein wegen sexueller Vergehen fallengelassen. Ein Richter stimmte am Donnerstag zu, einen Anklagepunkt im Fall im Zusammenhang mit Lucia Evans nicht mehr zu berücksichtigen. Evans hatte dem Magazin "The New Yorker" gesagt, dass Weinstein sie in seinem Büro 2004 zum Oralsex gezwungen habe. Die Staatsanwaltschaft teilte in einem Brief mit, dass sie vor Wochen erfahren habe, dass eine Frau, die am Abend des Treffens von Evans mit Weinstein in einem Restaurant bei Evans gewesen sei, einem Polizisten widersprüchlich geschildert habe, was passiert sei.

Banksys Schredder-Bild als neues Kunstwerk verkauft Neuer Titel ist "Love is in the Bin" Die Bieterin, die für eine Banksy-Malerei, die sich bei einer Auktion selbst zerstörte, den Zuschlag erhalten hat, will den Kauf trotzdem tätigen. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Eine europäische Sammlerin habe eingewilligt, rund eine Millionen Pfund für das Kunstwerk "Girl With Balloon" zu zahlen. Kurz nach dem Auktionshammerschlag war die untere Hälfte des Bildes durch einen Aktenvernichter geglitten, der im Bilderrahmen versteckt war. Sotheby's teilte mit, die Malerei trage den neuen Titel "Love is in the Bin". Sie sei "das erste Kunstwerk in der Geschichte, das live während einer Auktion geschaffen wurde", sagte Alex Branczik von der Abteilung für zeitgenössische Kunst für Europa bei Sotheby's. Experten schätzen den Wert des Werkes nun auf fast doppelt so viel wie vor der Reißwolf-Aktion.

Wim Wenders in Passau geehrt Wenders verstehe sich gleichermaßen brillant auf Spielfilme und Dokumentationen Der Regisseur und Fotograf Wim Wenders hat am Donnerstag den "Menschen in Europa"-Kunst-Award der Verlagsgruppe Passau verliehen bekommen. Das Medienhaus ehrte den Filmemacher als einen der wichtigsten Vertreter des deutschen Films der Gegenwart für sein künstlerisches Schaffen. Wenders zähle zu den ganz wenigen Regisseuren, die sich gleichermaßen brillant auf Spielfilme und Dokumentationen verstehen, sagte Schauspielerin Iris Berben in ihrer Laudatio. Bis zum 30. November ist im Medienzentrum des Verlages in Passau die Ausstellung "Water Works" mit Fotografien von Wim Wenders zu sehen.

Deichtorhallen starten Online-Magazin HALLE4 Das neue Magazin soll u. a. ein vierter Ort für Inhalte der eigenen Ausstellungen sein Unter dem Namen HALLE4 starten die Deichtorhallen Hamburg ein eigenes Online-Magazin. Das Magazin wird vorrangig Themen, Hintergründe und Stories rund um die Ausstellungen der Deichtorhallen vertiefen. Interviews sowie Ausblicke in die Zukunft der Fotografie sind ebenfalls Bestandteile des Magazins. Darüber hinaus soll das Magazin auch Raum für Beiträge über aktuelle Debatten und Entwicklungen in der Kunstwelt bieten. "Neben unseren drei Ausstellungsorten, eröffnen wir mit unserem Online-Magazin HALLE4 einen vierten Ort für die vielseitigen Themen und Inhalte unserer Ausstellungen", sagt Dirk Luckow, Intendant der Deichtorhallen. Das Online-Magazin HALLE4 ist Bestandteil der neuen Website der Deichtorhallen. Das Online-Magazin finden Sie unter www.deichtorhallen.de/halle4.