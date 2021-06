Literaturhaus Nürnberg zeichnet Natascha Wodin aus

Sonntag, 27. Juni 2021

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Samstagabend das Rheingau Musik Festival im Kloster Eberbach oberhalb von Eltville eröffnet. In seiner Eröffnungsrede sprach er von einem "neuen Aufbruch" nach der Corona-Pandemie. Zu diesem Neubeginn gehöre in seinen Augen das Kulturleben "ganz entscheidend dazu", so Steinmeier. Er sei überzeugt, dass das Land einen Neustarkt Kultur brauche, "um wirklich wieder auf die Beine" zu kommen. Für das Rheingau Musik Festival sind 192 Konzerte an 22 Spielstätten geplant. Eingeladen sind namhafte Künstler wie Till Brönner und die Band Smokie. "Artist in Residence" ist die Pianistin Khatia Buniatishvili.

Der US-amerikanische Komponist und Pianist Frederic Rzewski ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren, berichtet das britische Online-Magazin für klassische Musik gramophone.co.uk. Rzewski studierte in Harvard und Princeton und verbrachte einige Zeit in Italien, bevor er seine Karriere als Pianist zeitgenössischer Musik begann. Im Jahr 1971 kehrte er nach New York zurück und erhielt 1977 eine Professur für Komposition am Konservatorium in Lüttich, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2003 wirkte. Rzewski betonte als Komponist die politische und gesellschaftliche Dimension zeitgenössischer Musik. Er wurde vor allem durch seinen monumentalen Klavierzyklus über "The People United Will Never Be Defeated" bekannt. Das Klavierwerk aus dem Jahr 1975 besteht aus 36 Variationen über das Kampflied "El pueblo unido jamás será vencido" von Sergio Ortega. In Deutschland wurde es unter anderem von dem Pianisten Igor Levit interpretiert.