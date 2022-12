Neues Literaturformat „Studio Orange“

Über Literatur im Fernsehen wird diskutiert, seitdem der einflussreiche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki „Das Literarische Quartett“ zum Unterhaltungsformat ausgebaut hat. Sophie Passmann weiß das. Die Comedian kennt Radio, Fernsehen und Frankfurter Buchmessen. Als Autorin schreibt sie nicht nur populär-feministische Bestseller, sondern auch regelmäßig für „Die Zeit“. Sophie Passmann ist also selbst Teil jenes Feuilletons, das sie so gern als frauenfeindlich und verkrustet kritisiert.

Dafür lädt sich Passmann in jede Folge zwei Gäste ein. Sie sollen ein Buch mitbringen, das ihr Leben geprägt hat. Nur: Wofür braucht man dann theoretisch angestaubte Fachbegriffe, die – erklärungslos eingestreut – weniger nach niedrigschwelliger Literaturvermittlung klingen als nach einem Signal an jene Feuilletonisten, denen gegenüber sich Passmann gleichzeitig abstrampelt und anbiedert?

In der ersten Folge – zu Gast sind Autorin und Regisseurin Helene Hegemann sowie Schauspieler Dimitrij Schaad – scheitert jedes ansatzweise interessante Gespräch dann auch an Passmanns notorisch eingestreuten Gags („Er hat Erzählmittel gesagt, wir können die Bude abschließen!“).

In der zweiten Folge, nun in der ARD Mediathek zu sehen, kommt der Moderatorin zwar die Literatur- wie Kameraversiertheit ihrer Gäste – die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal sowie Autor und Talkmaster Michel Friedman – entgegen. Aber eine Diskussion darüber, wie wir heute mit Diskriminierung in Kinderbüchern von Enid Blyton umgehen können, bekommt das Format trotzdem nicht recht in den Griff.