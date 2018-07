Kulturnachrichten

Freitag, 27. Juli 2018

Literaturarchiv: Nachlass von Ernst Jünger erschlossen Einzigartiges Archiv zur Geschichte des 20. Jahrhunderts Die Privatbibliothek des Schriftstellers Ernst Jünger (1895-1998) gehört künftig zu den zugänglichen Beständen des Deutschen Literaturarchivs Marbach. "Sein Nachlass ist ein einzigartiges Archiv zur Geschichte des 20. Jahrhunderts und spiegelt seine literarischen, kulturgeschichtlichen, politischen und naturwissenschaftlichen Interessen", teilte das Literaturarchiv am Donnerstag in Marbach am Neckar mit. Insgesamt seien mehr als 14.000 Bücher, teils mit handschriftlichen Notizen Jüngers, katalogisiert worden. Der umstrittene Autor Jünger, der sich in den 1920er-Jahren strikt antidemokratisch äußerte, studierte Zoologie und Philosophie, später kämpfte er als Offizier in beiden Weltkriegen. 1982 erhielt Jünger den Goethepreis der Stadt Frankfurt. Als sein bekanntestes Werk gilt "In Stahlgewittern". Das mehrjährige Erschließungsprojekt wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg gefördert.

Haus von Rosa Parks findet bei Auktion keinen Käufer Niemand bot das Mindestgebot von einer Million Dollar Das Haus der US-Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks, das ein Künstler mehrere Monate lang in seinem Garten in Berlin ausgestellt hatte, hat bei einer Auktion in den USA keinen Käufer gefunden. Das Holzhaus mit Spitzdach und zwei Stockwerken war zuvor vom New Yorker Auktionshaus Guernsey's auf bis zu 3 Millionen Dollar geschätzt worden. Bei der Auktion am Donnerstag in New York bot aber niemand das Mindestgebot von einer Million Dollar. Parks gilt als Ikone der schwarzen US-Bürgerrechtsbewegung, seit sie sich 1955 weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen.

Salzburger Festspiele: Eröffnungsrede von Philipp Blom Über die Rolle der Aufklärung und die Bedeutung der Zuversicht Am Freitag werden die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. Die Festrede wird der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom halten. In seinen Ausführungen will der 48-Jährige angesichts der politischen Umwälzungen auf die Rolle der Aufklärung und die Bedeutung der Zuversicht eingehen. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt in der Felsenreitschule die eigentliche Eröffnung vor. Am Abend steht mit Mozarts "Zauberflöte" in der Neuinszenierung der jungen US-Regisseurin Lydia Steier die erste Oper auf dem Programm der Festspiele. Die Oper wollen auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und die britische Premierministerin Theresa May besuchen. Die Festspiele dauern bis 30. August.

Mondfinsternis als kosmischer Sommernachtstraum Berliner Archenhold-Sternwarte lädt zur Langen Nacht der Astronomie Dem Himmel so nah: Aus Anlass der totalen Mondfinsternis lädt die Berliner Archenhold-Sternwarte an diesem Freitag zur Langen Nacht der Astronomie (17.00 bis 24.00 Uhr). Bei freiem Eintritt können Besucher das kosmische Schauspiel mit modernen Teleskopen und historischen Instrumenten verfolgen. Erwartet werden rund 2000 Gäste. Der Vollmond geht in Berlin kurz vor 21.00 Uhr bereits verfinstert auf. Zwischen 21.29 und 23.13 Uhr liegt er dann völlig im Schatten der Erde. Es ist die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Ein Extra ist die Planetenbeobachtung. Sie ist sonst bei Vollmond nicht möglich, da dann zu hell ist am Firmament. Am Freitagabend, wenn der Vollmond verschwunden ist, sind bei einem wolkenlosen Himmel vor allem Abendstern Venus, Jupiter, Saturn und Mars gut zu sehen, dazu die Internationale Raumstation ISS - 104 Minuten lang.