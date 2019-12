Literarischer Adventskalender (24) Erzählungen: "Die Märchen"

Von Dorothea Westpahl

Skurril, oft unheimlich und irritierend sind die Märchen von Michael Köhlmeier. (Cover: Hanser / Collage: Deutschlandradio)

Diese 151 Märchen haben es in sich: Fantasievoll und in einem zeitlos knorrigen Ton erzählt Martin Köhlmeier von Hexen, Drachen und Kindern aus Holz. Dorothea Westphal schenkt die Erzählungen ihrer Kindheitsfreundin.

Worum geht´s?

"Die Märchen" heißt das Buch von Michael Köhlmeier, das ich verschenke. In einem davon schnitzt ein Mann seiner Frau, die unter ihrer Kinderlosigkeit leidet, ein Kind, und das entwickelt ein merkwürdiges Eigenleben. In anderen gibt es Drachen, böse Stiefmütter und Hexen oder einen, der Klein-weiß-ich-Nicht heißt. Und wie bei den Grimms kommt auch der klassische Beginn "Es war einmal" vor: "Es war einmal ein Parteitag…". In diesem Märchen traut sich nach einer Grußbotschaft von Stalin niemand, mit dem Klatschen aufzuhören, bis der erste umfällt – eine historisch verbürgte Episode übrigens. Und damit wird schon deutlich, dass es sich um Kunstmärchen handelt – unglaublich fantasievoll erzählt in einem zeitlos knorrigen Ton, schlicht märchenhaft.

Was ist das Besondere?

Seit seiner Kindheit ist Köhlmeier von Märchen fasziniert, weil sie rätselhaft sind, voller Mythen und Tabus, und weil sie sich jeder Interpretation verwehren. So wie seine eigenen 151 Märchen. Die sind skurril, oft unheimlich und irritierend. Vermutlich hat mich die Lektüre deshalb geradezu süchtig gemacht. Trotz der Grausamkeit in einigen von ihnen, aber die gehört zu Märchen dazu.

Die Illustrationen von Nikolaus Heidelbach sind so wunderbar vieldeutig und fantasievoll wie die Texte. Allein 30 verschiedene Darstellungen des Teufels hat sich Heidelbach ausgedacht, denn so oft tritt der Teufel auf – auch einmal im großkarierten Anzug, denn das Böse muss auf den ersten Blick nicht immer böse aussehen.

Wem wollen Sie es schenken?

Dieses ganz besondere, in rotes Leinen gebundene Märchenbuch schenke ich meiner Freundin Astrid. Weißt Du noch, wie wir uns früher stundenlang Märchen erzählt und dann gespielt haben, wobei wir immer beide die Prinzessin sein wollten und keine die Hexe, die meinen kleinen Bruder verzaubert hatte? Ich denke, diese Märchen werden Dir gefallen - beispielsweise das vom Teufel, der sich in die Haut eines Menschen zwängt. Die ist aber zu eng und reißt an einer Stelle auf, so dass die Tarnung auffliegt.

Michael Köhlmeier: "Die Märchen"

Illustriert von Nikolaus Heidelbach

Hanser, München 2019

816 Seiten, 58 Euro