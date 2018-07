Literarische Impressionen aus Südafrika Zwischen Elegie und Aufbruch

Von Claudia Kramatschek

Achille Mbembe gilt als einer der wichtigsten Denker des Postkolonialismus. (David Harrison/dpa)

Am 18. Juli 2018 wäre Nelson Mandela, dem Südafrika das friedliche Ende der Apartheid verdankt, 100 Jahre alt geworden. Was ist aus seinem Traum von der Regenbogennation geworden? Claudia Kramatschek hat Schriftsteller und Intellektuelle des Landes befragt.

Wer sich derzeit aufmacht nach Südafrika, um zu verstehen, an welchem Punkt das Land – das 24 Jahre lang von den Idealen Nelson Mandelas geleitet worden war – sich nun befindet, der kommt nicht vorbei an Achille Mbembe.

Mbembe, 1957 in Kamerun geboren, gilt als einer der wichtigsten Denker des Postkolonialismus. Seit 2008 lebt er in Johannesburg, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Post-Apartheid-Südafrikas. Claudia Kramatschek hat Mbembe und andere Denker getroffen mit der Frage: Was ist aus Nelson Mandelas Traum von der Regenbogennation geworden?

Das Manuskript können Sie hier als PDF herunterladen.