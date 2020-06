Kulturnachrichten

Freitag, 12. Juni 2020

Lissner gibt sein Amt wegen Corona früher auf Der Pariser Operndirektor Stéphane Lissner überlässt seinem Nachfolger, dem Deutschen Alexander Neef, seinen Posten wegen der wirtschaftlichen Krise früher als geplant. Die Lage der Oper erfordere rasche Entscheidungen, die auch erhebliche soziale Auswirkungen haben würden, sagte Lissner der Tageszeitung "Le Monde". Diese sollten und könnten nur von denen übernommen werden, die in Zukunft das Haus leiten würden. Lissner will das Haus nun Ende des Jahres verlassen, rund sechs Monate früher als ursprünglich geplant. Alexander Neef ist derzeit Intendant der Oper in Toronto.

Video-Plattform sperrt Menschenrechtsaktivisten aus Die populäre Video-Plattform Zoom hat das Nutzerkonto einer Gruppe von chinesischen Menschenrechtsaktivisten in den USA geschlossen. Diese hatte zuvor in einer Videokonferenz eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der gewaltsamen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China abgehalten. Wie die US-Website "Axios" berichtet, rechtfertigte sich Zoom mit der Einhaltung "örtlicher Gesetze". Inzwischen sei das Konto aber reaktiviert worden. Das Gedenken hatte der damalige Studentenführer Zhou am 31. Mai organisiert. Er ist Gründer der in den USA ansässigen Organisation "Humanitarian China". Rund 250 Personen hätten teilgenommen, schreibt die Plattform, darunter viele Menschen aus China.

US-Fernsehsender streicht Polizei-Dokuserie Wieder wirft ein US-Fernsehsender im Zuge der öffentlichen Diskussionen über Polizeigewalt eine erfolgreiche Reality-Serie über die Arbeit von Ermittlern aus dem Programm. Nachdem Anfang der Woche bereits das Aus für die seit über 30 Jahren laufende Reihe "Cops" verkündet wurde, trifft es nun nach beinahe 300 Folgen "Live PD" beim Sender A+E. Mit rund drei Millionen Zuschauern zählte das Format zu den erfolgreichsten Wochenendserien im Kabel-Basis-Angebot der USA. Kritik an der Show hatte es gegeben, als im März 2019 bei einem der gefilmten Einsätze ein Afroamerikaner gestorben war. Die Episode war nicht gezeigt worden.

Bernig kandidiert nicht mehr in Radebeul Wenige Tage vor der neuerlichen Wahl des Kulturamtsleiters von Radebeul (Sachsen) hat der Schriftsteller Jörg Bernig seinen Verzicht erklärt. Eine Wiederholung der "ordnungsgemäß erfolgten Wahl" würde die Anerkennung und Rechtfertigung "ideologischer Handlungsweisen" bedeuten. Der Stadtrat hatte den 56-Jährigen am 20. Mai mutmaßlich mit den Stimmen von AfD und CDU gewählt. Bernig wird von Kritikern der neu-rechten Szene zugeordnet. Nach Protesten hatte der parteilose Oberbürgermeister Bert Wendsche auf der Grundlage der sächsischen Gemeindeordnung der Entscheidung widersprochen und sie dem Stadtrat zur Prüfung vorgelegt.

Deutscher gewinnt "Charlie Hebdo"-Karikaturpreis Ein 18 Jahre alter Deutscher hat den "Charlie"-Preis der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" gewonnen. Das gab die Zeitschrift in Paris bekannt. Die Zeichnung von Tyll Peters aus Rellingen aus Schleswig-Holstein hatte die Experten überzeugt - ebenso wie die eines 24jährigen Franzosen. Zwischen diesen beiden konnte sich die Jury nicht entscheiden. Der in diesem Jahr neu ins Leben gerufene Wettbewerb unter dem Motto "Leben ohne Handy" hatte sich ausschließlich an 18- bis 25-Jährige gerichtet. Der Preis soll im September in Paris verliehen werden.