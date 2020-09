Lille ist Welthauptstadt des Designs 2020

Donnerstag, 10. September 2020

Nach dem Titel als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2004 feiert Lille nun seine Krönung als Welthauptstadt des Designs 2020. Bis zum 15. November präsentiert die nordfranzösische Stadt ein Ausstellungs- und Projektprogramm, das Design vor dem aktuellen Kontext des Klimawandels und der Corona-Pandemie als Beschleuniger für wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandel in den Fokus stellt. Nach Turin, Seoul, Helsinki, Kapstadt, Taipeh und Mexiko-City ist Lille die siebte Stadt, die den prestigeträchtigen Namen erhält, um den sich zeitgleich auch die australische Hauptstadt Sydney beworben hatte. Der Titel wird von der World Design Organization seit 2008 alle zwei Jahre vergeben.

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das 20. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bei der Veranstaltung in der Berliner Philharmonie hielt Vargas Llosa die Festrede. Bis 19. September werden rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern auf dem Lesefestival vertreten sein, darunter Olga Tokarczuk, David Grossman, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Nora Bossong, Thomas Hettche, Colum McCann, Eva Sichelschmidt, Ivan Krastev und Richard Ford. Geplant sind Lesungen und Gespräche sowohl analog als auch erstmals digital. So wird am Donnerstag Vargas Llosa im Kammermusiksaal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.