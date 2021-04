Liebesgeschichten im Zeitalter von Tinder Neues Lieben Das Feature, 55 min Von Wiebke Keuneke Seit bald neun Jahren gibt es Tinder, die Online-App für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Haben Dating-Apps das Liebesleben der Deutschen verändert oder spiegeln Apps wie Tinder eigentlich nur den gesellschaftlichen Wandel, der ohnehin längst stattgefunden hat?

Corona Street Art in Bryne, Norwegen (unsplash/ Daniel Tafjord)

Auch die Corona-Pandemie hat Einfluss auf das Liebesleben der Deutschen - und somit auf die Dating-Plattformen. „Corona-Buddies“ ist der Begriff, der sich etabliert hat für das eine, letzte Date, das man dort noch gefunden hat kurz vor dem Lockdown, und dem man unter normalen Bedingungen vielleicht nicht ganz so lange die Treue gehalten hätte.

Die Hörerinnen und Hörer tauchen ein in die Datinggeschichten unterschiedlichster Menschen, seien sie hetero, homo, bi, non-binär, dick oder dünn, mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund. Wie ernsthaft, humorvoll, oberflächlich, bestärkend oder zerstörend ist das Geschäft mit dem Onlinedating wirklich?

Ohne sich auf eine klare Antwort festzulegen, erzählt das Feature viele lustige, ein paar traurige, auf jeden Fall aber reichlich unterhaltsame Geschichten von der Liebe in Zeiten des Internets.

Neues Lieben

Liebesgeschichten im Zeitalter von Tinder

Von Wiebke Keuneke



Regie: Matthias Kapohl

Es sprachen: Andreas Laurenz Maier und Andreas Potulski

Ton und Technik: Oliver Dannert und Michael Morawitz

Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Deutschlandfunk 2021

Wiebke Keuneke, geboren 1981 in Celle, lebt und arbeitet als freie Journalistin für Hörfunk und Fernsehen in Berlin. In ihren Features beschäftigt sie sich oft mit Gesellschaften im Wandel.