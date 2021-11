Kulturnachrichten

Freitag, 12. November 2021

Libeskind plant 61 Meter Büroturm in Potsdam Am Rande des Potsdamer Filmparks Babelsberg soll ein 61 Meter hoher Büroturm nach einem Entwurf des US-Star-Architekten Daniel Libeskind entstehen. Der Turm solle von vier Gebäuden mit Höhen von 26 und 41 Metern umgeben werden, erklärte Libeskind bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der Architekt: "Denn in Babelsberg war der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood", sagte Libeskind. In den Hochhäusern sollen auf 94.000 Quadratmetern Büroflächen für rund 5.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Stadt-Verordneten müssen für das Projekt noch grünes Licht geben.

Bundesverdienstkreuz für Arvo Pärt Der estnische Komponist Arvo Pärt ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der 86-Jährige wurde im Arvo-Pärt-Zentrum in Laulasmaa von der deutschen Botschafterin mit dem Orden geehrt.Die Auszeichnung sei eine Anerkennung und Dank an Arvo Pärt für seinen Beitrag zur klassischen Musik und die Verwendung deutscher Texte in vielen seiner Werke, hieß es. Arvo Pärt gilt als einer der bedeutendsten und meistgespielten lebenden Komponisten. Mit seinem minimalistischen Stil prägt er seit Jahrzehnten die Musikszene. Pärt hat eine enge Beziehung zu Deutschland: 1981 kam er in das damalige West-Berlin, weil er auf politischen Druck hin die Sowjetunion verlassen musste.

Erster Kunstpreis NRW für Mary Bauermeister Die erste Preisträgerin des mit 25 000 Euro dotierten neuen Kunstpreises des Landes Nordrhein-Westfalen ist Mary Bauermeister. Die bei Köln lebende 87 Jahre alte Künstlerin werde damit für ihr "herausragendes künstlerisches Gesamtwerk geehrt", teilte das NRW-Kulturministerium mit. Bauermeister habe Kunst und Leben immer miteinander verbunden und sei hoch engagiert in der Förderung des künstlerischen Nachwuchses. Bauermeister hatte sich nach dem Studium in Ulm und Saarbrücken Mitte der 1950er Jahre in Köln niedergelassen. Ihr Atelier gilt als Geburtsstätte der Fluxus-Bewegung. Dort gab es in den frühen 1960er Jahren erste Veranstaltungen und Performances etwa von Nam June Paik, John Cage und Otto Piene. Später zog Bauermeister nach New York, wo sie künstlerische Erfolge feierte. Bauermeisters universales Werk umfasst neben Zeichnungen und Gemälden vor allem Objektbilder und Installationen sowie auch Landschaftsgestaltungen. Der Kunstpreis Nordrhein-Westfalen soll künftig einmal im Jahr in einer der fünf Sparten Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst oder Visuelle Künste verliehen werden.

Moody-Blues-Drummer Edge gestorben Graeme Edge, Schlagzeuger und Mitgründer der britischen Gruppe Moody Blues, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte Sänger Justin Hayward auf der Webseite der Band mit. Er würdigte Edge als das Rückgrat der Band, die mit "Nights In White Satin" einen Klassiker der Rockmusik geschaffen hatte. Die Moody Blues wurden 1964 gegründet. In der ersten Besetzung mit Sänger Danny Laine waren sie noch stark R&B-orientiert; ihr Hit aus dieser frühen Phase war "Go Now". Edge schrieb für die psychedelisch angehauchten Alben bis 1974 zahlreiche Texte, darunter ihren größten Hit: "Nights In White Satin". 2018 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Gilberto Gil in brasilianische Akademie aufgenommen Der brasilianische Musiker, Komponist und ehemalige Kulturminister Gilberto Gil hat einen Platz in der Academia Brasileira de Letras bekommen. "Gilberto Gil übersetzt den Dialog zwischen gelehrter und populärer Kultur", sagte der Präsident der ABL Marco Lucchesi, zur Begründung. Die Academia Brasileira de Letras wurde im Jahr 1897 nach dem Vorbild der französischen Gelehrtengesellschaft Academie Française gegründet. Sie ist die höchste Instanz für das brasilianische Portugiesisch und fungiert als Hüterin der brasilianischen Literatur. Der 79-jährige Gilberto Gil, der auch Bücher geschrieben hat, gilt als einer der Väter des Tropicalismo und hat Dutzende Platten aufgenommen. Viele seiner Songs wurden in Brasilien Hymnen. Wegen seiner sozialkritischen Texte wurde der spätere Grammypreisträger 1968 während der Militärdiktatur verhaftet. Er ging nach London ins Exil. Von 2003 bis 2008 war Gilberto Gil Kulturminister Brasiliens und nutzte die Politik, um Werbung für die Kultur seines Landes zu machen. Legendär ist etwa sein Auftritt zusammen mit dem damaligen Generalsekretär Kofi Annan in der UN-Generalversammlung, wo er "Toda Menina Baiana" sang.

Caillebotte-Gemälde erzielt Rekordpreis Das Werk "Junger Mann am Fenster" des französischen Impressionisten Gustave Caillebotte (1848-1894) ist für den Rekordpreis von 53 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) versteigert worden. Erstanden wurde das Gemälde auf einer Auktion von Christie's in New York am Donnerstagabend vom Getty Museum in Los Angeles. Es sei ein "Meisterwerk des modernen urbanen Realismus des 19. Jahrhunderts", so das Museum. Der bisherige Höchstpreis für ein Werk des Künstlers lag bei 22 Millionen Dollar für das Gemälde "Paar beim Spaziergang", das von Christie's 2019 in London versteigert worden war. Insgesamt wurden auf der Auktion im Rockefeller Center 23 Werke von impressionistischen Künstlern wie Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir und Berthe Morisot für insgesamt 332 Millionen Dollar verkauft.