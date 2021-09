LiBeraturpreis 2021 geht an Pilar Quintana

Freitag, 17. September 2021

Die kolumbianische Autorin Pilar Quintana erhält für ihren Roman "Hündin" den LiBeraturpreis 2021. Dies gab der Verein Litprom in Frankfurt am Main bekannt. "Hündin" sei eine urmenschliche Tragödie, von Pilar Quintana abgründig, vielschichtig und in einer kunstvoll schlichten Sprache dicht und präzise erzählt, erklärte die Jury zur Begründung. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird jährlich während der Frankfurter Buchmesse an Autorinnen aus Entwicklungsländern für ein neues auf Deutsch erschienenes Buch verliehen. Pilar Quintana, Jahrgang 1972, ist nach Angaben von Litprom eine der bekanntesten und meistgelesenen Autorinnen Lateinamerikas.

Erstmals in Deutschland sollen Corona-Spürhunde im Praxiseinsatz eine Konzertreihe für ein Forschungsprojekt in Hannover sicherer machen. Ziel sei, "Gefährdungspotenziale herunterzudampfen"- und herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sei, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler am Donnerstag. Die vierteilige Konzertreihe startet am Sonntag mit Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne in Hannover - gesichert von Corona-Spürhunden. Sie wird fortgesetzt mit Bosse, Alle Farben und Sido und ist Teil des Projekts "Back to Culture" von Tierärztlicher Hochschule Hannover, Hannover Concerts und ProEvent Hannover, das vom Ministerium mit 1,3 Millionen Euro gefördert wird. Jeder Besucher gebe eine Schweißprobe aus der Armbeuge für die Hunde ab, parallel würden Antigen-Schnelltests und PCR-Tests für jeden Besucher gemacht.