Kulturnachrichten

Sonntag, 8. Dezember 2019

Libanese spendet ersteigerten Hitler-Besitz an Israel Er wollte nicht, dass die Sachen in die falschen Hände geraten: Ein libanesischer Geschäftsmann, der bei einer Versteigerung in München Gegenstände aus dem Besitz von Adolf Hitler für 600.000 Euro gekauft hat, ist in Israel mit höchsten Ehren empfangen worden. Abdallah Chatila, der die Objekte gezielt für Israel ersteigert hatte, traf den Staatspräsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem. Die Versteigerung von Gegenständen aus dem Besitz ranghoher Nazis im vergangenen Monat hatte Kritik auch von Seiten jüdischer Organisationen ausgelöst. Der in der Schweiz lebende Libanese hatte insgesamt zehn Gegenstände erworben, darunter Hitlers Faltzylinder, eine Ausgabe von "Mein Kampf", eine Zigarrenkiste, Briefe und eine Schreibmaschine. Die Objekte sollen in der Gedenkstätte Yad Vashem aufbewahrt, aber vorerst nicht ausgestellt werden.

Rock-Legende Townshend: "Brexit macht mich traurig" Der Gitarrist der britischen Rockgruppe "The Who", Pete Townshend, will politisch "für die Mitte, die Kunst des Kompromisses" stehen. Das sagte der Musiker der "Welt am Sonntag". Anlass für das Interview war das neue Album, das er nach 13 Jahren Pause gemeinsam mit "The Who" aufgenommen hatte. "Ich bin mir auch bewusst, dass mich diese Haltung bedeutungslos macht", erklärte er: "Liberale Stimmen werden doch nie gehört." Die Briten, die für den Brexit gestimmt hätten, seien in seinen Augen Nationalisten, so Townshend weiter - "und das macht mich traurig, wirklich traurig." Zugleich sei er nicht gewillt, eine sozialistische Position zu vertreten: "Ich bin kein verdammter Tolstoi. Aber: Ich kann auf eine Bühne gehen und Tausende von Menschen mitreißen, ihnen sagen: Lass uns einfach zusammenstehen, die Musik teilen. Wir alle zusammen, nicht jeder für sich allein."

Libanon: Rap-Video zu sexueller Gewalt gegen Frauen Im Libanon macht eine Organisation mit einem Rap-Video auf sexuelle Übergriffe gegen Frauen aufmerksam. "Ich bin die Ehefrau, die Schwester, die Mutter, die Tochter, deren Rechte weggeworfen werden, der Körper vergewaltigt", heißt es in dem in dieser Woche veröffentlichten Video, das bis Sonntag auf Facebook mehr als 1,3 Millionen Mal geklickt wurde. "Überlebende sexueller Gewalt werden beschuldigt, getadelt und an den Pranger gestellt, während Täter entlastet werden", sagte Ghida Anani von der Organisation Abaad, die das Video produziert hat. Das "patriarchalische System" halte Frauen davon ab, an allen Bereichen des Lebens teilzunehmen. Das für den arabischen Raum ungewöhnliche Video richtet sich an Frauen im Libanon und der Region insgesamt.

Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot Wolfgang Winkler starb im Alter von 76 Jahren an einem Krebsleiden, wie der Intendant des Neuen Theaters Halle, Matthias Brenner, mitteilte. Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle in der Serie Polizeiruf 110. Mit Jaecki Schwarz an der Seite spielte er 17 Jahre lang den Hauptkommissar Schneider. Winkler wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit und war außerdem lange am Landestheater Halle zu sehen.

"The Favourite" gewinnt Europäischen Filmpreis Die Königshofgroteske "The Favourite" von Yorgos Lanthimos ist in Berlin von der Europäischen Filmakademie als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Das deutsche Drama "Systemsprenger" ging dagegen in zwei wichtigen Kategorien leer aus. In "The Favourite" spielt Olivia Colman die übellaunige Queen Anne, um deren Gunst zwei Frauen buhlen. Colman als beste Darstellerin, der Grieche Lanthimos als bester Regisseur ausgezeichnet. Weitere Preise gab es für Kamera, Schnitt, Kostüm und Maske. Auch als Komödie des Jahres wurde die Satire ausgezeichnet. Das deutsche Drama "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt erhielt eine Auszeichnung für die Musik. Als bester Darsteller wurde der Spanier Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit", Pedro Almodóvar) ausgezeichnet. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Regisseur Werner Herzog.

Beethovens unvollendete 10. wird mit KI vollendet Beethovens "Unvollendete" wird mithilfe künstlicher Intelligenz vollendet. Ein Computerprogramm soll die 10. Sinfonie, die er nicht mehr abschließen konnte, zu Ende komponieren. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, arbeitet seit dem Sommer ein internationales Team aus Musikwissenschaftlern, Komponisten und Informatikern daran, den Algorithmus so zu trainieren, dass er die fehlenden Passagen im Geiste des Musikers nachkomponiert. Die Weltneuheit soll im Beethoven-Jahr 2020 vom Beethoven-Orchester in Bonn uraufgeführt werden. Nächstes Jahr wird der 250. Geburtstag des Komponisten gefeiert.

Robbie Williams zieht mit Elvis gleich Mit seinem Weihnachtsalbum "The Christmas Present" ist Robbie Williams an die Spitze der britischen Charts geklettert. Es ist Williams' 13. Nummer-Eins-Soloalbum. Damit zog er mit Elvis gleich. Der 1977 gestorbene King of Rock´n´Roll stand ebenfalls 13 Mal ganz vorn; erstmals 1956 und zuletzt postum 2016, als das Royal Philharmonic Orchestra seine bekanntesten Songs neu einspielte.