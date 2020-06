Let the peoples sing! Spitzentreffen der Chöre

Moderation: Haino Rindler

Der via-nova-chor München wurde 1972 gegründet. (via-nova-chor München / Philipp Kimmelzwinge )

Lasst die Völker singen! Mit diesem Slogan wurde 1961 von der BBC einer der wichtigsten Chorwettbewerbe gegründet. Letztes Jahr reisten erneut Chöre aus aller Welt an. Vier ganz unterschiedliche Ensembles können Sie dieses Mal erleben.

Let the peoples sing! Lasst die Völker singen! Mit diesem Slogan wurde 1961 von der BBC einer der wichtigsten Chorwettbewerbe weltweit gegründet, zunächst nur national. Schon fünf Jahre danach wurde er für internationale Chöre geöffnet und wird seitdem jährlich von den Rundfunkanstalten der EBU (European Broadcasting Union) ausgetragen.

Vor allem die Begegnung zählt

Die Idee ist, internationalen Chören ein Podium und Ausstrahlung zu bieten, um sich in den Kategogien "Erwachsenenchöre", "Kinder- und Jugendchöre" und "offene Kategorie" zu messen.

Der Wettbewerbsgedanke war zwar immer vorhanden, steht aber heute eher gleichberechtigt neben dem Festivalgedanken. Es geht auch um den kulturellen Austausch, um das Kennenlernen neuer Chormusik, weshalb viele Chöre zeitgenössische Musik präsentieren.

Starker Jahrgang

Die Qualität der Chöre war in Barcelona im ehrwürdigen Palau de la Música Catalana so hoch, dass es im Finale zu einem "Kopf-an-Kopf-Rennen" kam. Die Gewinner haben wir Ihnen im vergangenen Oktober bereits vorgestellt. Jetzt können Sie auch die Halbfinalisten erleben mit Programmen, die die Chöre als ihre Visitenkarten hinterließen. Darunter der Lautitia Chamber Choir, der Via-Nova-Chor München, der Cor de Noies de l'Orfeó Catalá und die Wells Cathedral School Choralia.

Let the peoples sing!

Palau de la Música Catalana, Barcelona

Aufzeichnungen vom 12. und 13. Oktober 2019

Traditional aus Südafrika

Indodana

Pierre Villette

"Notre Père d'Aix"

Péter Tóth

"Lángok"

Lautitia Chamber Choir

Leitung: József Nemes

Robert Schumann

"Ungewitter" aus: Romanzen und Balladen op. 67

Frank Schwemmer

"Die Perlmuttfalter aus dem Moor", aus: "Der brennende Dornbusch", Drei Motetten für 4-5-stimmigen Chor a cappella

Astor Piazzolla (Arr. Néstor Zadoff)

"Adiós Nonino"

Via-nova-chor München

Leitung: Kerstin Behnke

Kim André Arnesen

"Even When He Is Silent"

Michael Bojesen

Gloria

Greg Jasperse

Voice Dance

Wells Cathedral School Choralia

Leitung: Christopher Finch

Javier Busto

"Salve Regina"

Josep Vila i Casañas

Cancó de finestra

Francisco Guerrero

Si tus penas no pruevo

Cor de Noies de l'Orfeó Català

Leitung: Buia Reixach