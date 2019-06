Lesen im Urlaub Die beste Lektüre für die einsame Insel

Maria-Christina Piwowarski im Gespräch mit Andrea Gerk

Endlich mal Zeit für ein gutes Buch - aber welches von den vielen ist für welchen Ort am passendsten? (EyeEm / Thamrongpat Theerathammakorn)

Endlich Zeit zum Lesen! Das sagen viele Menschen in der Sommerzeit. Aber welche Bücher sollen mit an den Strand, in die Hängematte, auf die Insel? Tipps für so ziemlich jeden Geschmack hat die Berliner Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski.

Maria-Christina Piwowarski ist Buchhänderlin bei "ocelot" in Berlin-Mitte. Sie empfiehlt im Gespräch mit Lesart-Moderatorin Andrea Gerk unter anderem Bücher von Birge Tetzner, Elsa Ferrante, Nino Haratischwili, Thomas Glavinic, William Finnegan, Thomas de Padova, Céline Minard und Olga Tokarczuk.