Lesekreis im Deutschlandfunk Kultur Wir lesen "1000 Serpentinen Angst"

Der Deutschlandfunk Kultur-Lesekreis liest "1000 Serpentinen Angst" von Olivia Wenzel. (S.Fischer Verlag / unsplash / Jarred Craig)

Unsere Hörer und User haben entschieden. Wir lesen in den nächsten Wochen gemeinsam das Buch "1000 Serpentinen Angst" von Olivia Wenzel. Wer mitmachen will, kann sich ab sofort beteiligen. Auf Sendung geht der Lesekreis erstmals am Freitag.

Der Lesekreis im Deutschlandfunk Kultur beschäftigt sich mit dem Roman "1000 Serpentinen Angst" von Olivia Wenzel. Das haben unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Leserinnen und Leser entschieden, nachdem wir gestern drei Bücher zur Auswahl gestellt hatten.

Austausch in Zeiten der Coronakrise

Mit diesem Lesekreis will die Redaktion unserer Literatursendung "Lesart" einen Raum für Austausch in ungewöhnlicher Zeit schaffen. Auch wenn Lektüre sonst mit Momenten des Rückzugs verbunden sein mag, können wir uns vorstellen, dass es in Zeiten der Coronakrise eine besondere Freude sein kann, ins Gespräch über ein Buch zu kommen.

Zweimal pro Woche diskutieren wir und, wenn Sie wollen, Sie, über "1000 Serpentinen Angst": Jeweils dienstags und freitags, zwischen 10 und 11 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Immer dabei ist unsere Redakteurin Wiebke Porombka. Und wir freuen uns, wenn die Diskussion dann auch unter den Hörerinnen und Hörern, unter den Leserinnen und Lesern weitergeht.

Familiengeschichte im Dialogroman

Olivia Wenzel wurde 1985 in Weimar geboren, studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim und lebt nun in Berlin. Sie schreibt Theatertexte und Prosa, machte zuletzt auch unter dem Namen Otis Foulie Musik.

Wenzel erzählt in "1000 Serpentinen Angst" von einer jungen, schwarzen Frau, in der DDR geboren, die mit den Krisen der Gegenwart und der tragischen Geschichte ihrer Familie konfrontiert wird. Unser Moderator Frank Meyer hatte bei der Vorstellung zur Abstimmung hervorgehoben, das Buch sei "wahnsinnig toll erzählt", entwickle sich in Dialogen und sei sehr spannend komponiert.

In der Sendung am Freitag, den 3. April, geht es um die ersten 89 Seiten des Romans. Was ist ihnen aufgefallen? Was fanden Sie interessant, merkwürdig, liebenswert?

Beteiligen Sie sich unter der Mailadresse lesart@deutschlandradio.de, auf unserem Twitter-Kanal @dlfkultur oder telefonisch unter: 0800 – 2254 2254.