Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Februar 2020

Lektoren üben Kritik an Autokorrektur-Programmen Der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren (VFLL) sieht in Korrekturprogrammen auf elektronischen Geräten keinen Ersatz für den Rechtschreibunterricht an Schulen. Die Autokorrektur könne nicht jeden Fehler berichtigen, geschweige denn richtig ein Komma setzen, erklärte der VFLL in Berlin. Der Verband widersprach damit einer früheren Äußerung des baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis90/Die Grünen). Der VFLL stelle bei Abschlussarbeiten an Hochschulen und Universitäten "schon seit einigen Jahren" eine abnehmende Textqualität fest. Sollte die Sprach- und Schreibkompetenz weiter zurückgehen, könnten sich Lektoren "vor Aufträgen kaum noch retten". Dass man in Baden-Württemberg den Naturwissenschaften und der Technologiekompetenz besonders viel Gewicht einräume, unterstreiche der Landes-Slogan "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" ja schon lange, sagte VFLL-Chefin Susanne Janschitz.

Al-Sisi muss Opernball-Orden zurückgeben Der Dresdner Semper-Opernball-Verein macht die umstrittene Verleihung seines St.-Georgs-Ordens an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi rückgängig. Die Auszeichnung werde ihm wieder aberkannt, das habe Ballchef Hans-Joachim Frey nach einem Treffen mit Rocksänger Peter Maffay entschieden, sagte Pressesprecher Holger Zastrow der Nachrichtenagentur dpa. Zuerst hatte die "Sächische Zeitung" auf ihrer Website darüber berichtet. Maffay, der für den Mitternachts-Act beim Ball gebucht ist, hatte darauf bestanden, dass der Orden aberkannt wird. Die Ehrung von Al-Sisi vor gut einer Woche in Kairo hatte Empörung und Protest ausgelöst. Der Politiker, der nach einem Militärputsch an die Macht kam und hart gegen Kritiker und Oppositionelle vorgeht, war mit dem Orden als "Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents", als "Brückenbauer und Friedenstifter" geehrt worden.

Der spanische Regisseur José Luis Cuerda ist tot Der spanische Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent José Luis Cuerda ist tot. Wie Angehörige bestätigten, starb Cuerda im Alter von 72 Jahren in seiner Wohnung in Madrid. Zu seinen berühmtesten Filmen gehören "Die Zunge der Schmetterlinge" von 1999 und "Die blinden Sonnenblumen" von 2008, der vielfach ausgezeichnet wurde und auch ins Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film ging. Cuerda galt als Pionier und Meister der surrealistischen Komödie und wurde vier Mal mit dem Goya-Preis, dem "spanischen Oscar", ausgezeichnet. Ministerpräsident Sánchez würdigte Cuerda auf Twitter als großen Künstler - ohne ihn sei der spanische Film "nicht zu verstehen".

Wittenberger "Judensau" darf hängen bleiben Das mittelalterliche "Judensau"-Relief an der Außenfassade der Wittenberger Stadtkirche darf hängen bleiben. Das Oberlandesgericht Naumburg hat die Berufungsklage eines jüdischen Mannes abgewiesen. Er hatte eine Abnahme gefordert, weil die Schmähplastik Juden antisemitisch beleidige. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auf dem Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert, das in etwa vier Metern Höhe an der evangelischen Wittenberger Stadtkirche hängt, ist ein Rabbiner zu sehen, der den Schwanz eines Schweins anhebt. Zwei weitere Menschen, die Juden darstellen sollen, saugen an den Zitzen des Tiers. Im Judentum gilt das Schwein als unrein.

Matiakh verlässt Staatskapelle Halle SDie Staatskapelle Halle und Generalmusikdirektorin Ariane Matiakh gehen getrennte Wege. Nur rund ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt Matiakhs seien die Dirigentin und die Theater, Oper und Orchester Halle übereingekommen, den Vertrag zum 31. Januar 2020 aufzuheben. Dies sei auf Wunsch von Matiakh geschehen. Gründe wurden nicht genannt.