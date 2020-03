Kulturnachrichten

Samstag, 21. März 2020

Leipziger Theaterwerkstätten nähen Corona-Schutz Alle Aufführungen sind abgesagt, die Theater geschlossen. Daher übernehmen die Kostümbildner in den Leipziger Theaterwerkstätten in Corona-Zeiten eine andere Aufgabe: Wie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte, nähen sie ab Montag Masken und Schutzkleidung. Die Masken würden eine einfache Form haben, die Schutzkleidung solle jedoch allen medizinischen Ansprüchen genügen. Die Schutzkleidung aus der Theaterwerkstatt werde natürlich nur einen kleinen Beitrag leisten können, sagte Jung, aber man sollte die Kapazitäten und das handwerkliche Niveau nutzen.

Bundesregierung will Kulturschaffenden helfen Die Bundesregierung will Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen mit einer Milliardenhilfe vor der Pleite bewahren. Dafür stelle die Regierung 40 bis 50 Milliarden Euro bereit, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ein Teil davon komme dem Kulturbereich zugute. Künstler seien in dieser Situation lebenswichtig, da sie Orientierung gäben und Sinn stifteten, so Grütters. Sie betonte, die Hilfe solle so schnell und unbürokratisch wie möglich kommen. Einzelheiten sollen bis Montag geklärt sein.

Virtueller Spaziergang durch Bachs Leipzig Ein Digital-Projekt ermöglicht ab sofort einen virtuellen Spaziergang durch das Leipzig des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750). Zu seinem 335.

Geburtstag können Interessierte den täglichen Arbeitsweg Bachs online unter jsbach.de nachverfolgen, teilte das Bach-Archiv Leipzig mit. Die Voraussetzung dafür liefert ein 3-D-Stadtmodell des Leipziger Tapezierers und Möbeltischlers Johann Christoph Merzdorf, das dieser 1822 vollendete. Das Modell aus dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig zeigt die Stadt weitestgehend in jener Form, wie sie Johann Sebastian Bach in seinen 27 Leipziger Jahren erlebte. Dadurch konnte der tägliche Weg des Thomaskantors von seiner Wohnung zur Nikolaikirche rekonstruiert werden.

Festival "Theater der Welt" auf 2021 verschoben Das Festival "Theater der Welt" in Düsseldorf findet nicht wie geplant im Mai 2020 statt. Das internationale Theaterfest wird auf Juni 2021 verschoben, teilten die Organisatoren mit. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen durch das Coronavirus hätten Förderer und Veranstalter dies entschieden. Unter den derzeitigen Bestimmungen zum internationalen Reiseverkehr und für die Visa-Vergabe sei die weitere Planung und Umsetzung nicht mehr möglich. Vom 14. bis zum 31. Mai 2020 hatten in Düsseldorf 34 künstlerische Produktionen mit 400 Künstlern aus 48 Ländern an vielen Orten gezeigt werden sollen. Das Festival des Internationalen Theaterinstituts findet regulär alle drei Jahre statt.